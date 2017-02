La promotion de l'éducation multilingue dans tous les domaines. C'est l'appel du directeur général de l'UNESCO, Ms Irina Bokova, à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée ce mardi 21 février. «L'UNESCO réaffirme son engagement pour la diversité linguistique. Cela peut aider à éveiller la curiosité et inciter l'intercompréhension», dit-elle dans son message.

Selon Irina Bokova, l'éducation multilingue peut aider à améliorer l'apprentissage, à offrir une éducation de qualité et à aider l'apprenant à avoir confiance en lui-même. «Je lance donc un appel pour que l'éducation multilingue soit reconnue partout, que ce soit dans l'éducation, les expressions culturelles, les médias, le cyberespace et le commerce.»

Le service diocésain de l'éducation catholique (SeDEC), anciennement connu comme le Bureau de l'éducation catholique, a aussi fait part de son appréciation quant à l'introduction de la langue maternelle dans le cursus scolaire, cela, sous la forme d'un bilan.

La confiance et l'estime de soi

Dans son message, le SeDEC, par le biais de son délégué épiscopal et de la directrice exécutive, Alain Romaine et Dr Gilberte Chung Kim Chung respectivement, remercie ceux qui ont aidé à introduire le Kreol Morisien (KM), la langue maternelle de 80 %-90 % de la population à Maurice, dans l'éducation, précisément les enseignants du PrevokBEK.

«Sa prozé-la ki ti lansé an 2004. Li enn tantativ pou donn éfektivman 'confidence and self-esteem', ki parmi bann moter dévlopman pli pwisan dapré UNESCO, pou tou bann zanfan morisien», peut-on y lire. De souligner les différents projets qui ont suivi, comme la publication de dictionnaires en KM, de manuels scolaires, l'introduction du Creole Studies à l'université de Maurice et le KM comme langue optionnelle au primaire.

Ils n'ont pas manqué de parler des projets futurs. «Sé osi avek gran intéré ki nou pé partisip dan bann préparatif introdiksion KM dan sékonder an Grade 7 lané prosenn dan kad réform édikatif nasional, 9 Year Schooling. Par konsékan, bann kolez Diosezin pou ofer KM an 2018 (... ) KM pou éna osi posibilité pou tou zanfan morisien konplet zot létid an KM ziska School Certificate (Grade 11) ek Higher School Certificate (Grade12).»