Ile Maurice: Brisée-verdière, un village où il fait bon vivre

Là, Deepak Foolessur, autre habitant, nous confie que ce bâtiment est un «petit bijou» pour le village. «Ce projet était très attendu car pendant plus de 20 ans, le conseil n'avait pas d'endroit fixe pour se réunir et, quant aux habitants, ils n'avaient aucun lieu pour s'adonner à des activités», déclare-t-il. D'ajouter que «nous attendons désormais un kiosque dans la cour».

Après ce brin de causette avec ce spécialiste en rotin, nous continuons notre visite jusqu'au nouveau bâtiment du conseil de village, inauguré il y a environ deux ans et demi. À l'extérieur de l'immeuble, se trouvent un jardin d'enfants et un coin de détente.

«Des habitants de Grande-Retraite, St-Julien et Lallmatie, entre autres, viennent à cet hôpital pour se faire soigner. D'ailleurs, au fil des années, le service s'est beaucoup amélioré. Nous avons même un bâtiment pour les traitements ayurvédiques et un département pour les yeux.»

Peu après, nous arrivons à la croisée de Brisée-Verdière, où se trouve la Lady Sushil Ramgoolam Medi Clinic. Ce «petit hôpital» existe depuis plus de 15 ans. Selon les habitants, c'est l'un des plus gros projets que le village ait connu. Mustapha Baudoorally, âgé de 63 ans et ancien président du village, le confirme.

Un peu plus loin, sur le même parcours, se situe la grotte Pont-Bondieu qui avait été aménagée, il y a quelques années, pour être plus accessible; des escaliers ont été installés. Comme c'est un site touristique, nous nous arrêtons pour le découvrir.

