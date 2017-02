Situé entre Lallmatie et Bon-Accueil, Brisée-Verdière est un village très… Plus »

«Le prix du ticket de bus est sensible. Si on l'augmente, cela aura un impact sur le Budget national ; cela voudra dire augmenter les allocations des fonctionnaires, revoir le transport gratuit et même le secteur privé sera touché à cause de l'allocation pour le transport», dit-on au ministère des Infrastructures publiques.

Du côté de la NTA, on confirme également qu'il n'y a pas moyen de contrôler les tarifs imposés. En ce qui concerne les autobus scolaires, le contrat étant entre les propriétaires de bus et la NTA, ils sont payés Rs 50 000 par mois, somme fixe, peu importe les fluctuations des prix du carburant.

La raison ? L'augmentation du prix de l'essence et du diesel, de Rs 3,85 et Rs 2,95 respectivement. «Il n'y a pas eu de réunion officielle jusqu'ici mais tous ceux qui s'occupent du transport scolaire devront augmenter leurs prix.

