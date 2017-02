Burkina Faso: «Malade mental maltraité» à Ankouna (Pensa) - Le cri du cœur de la mère de la victime

Dans notre édition du mercredi 1er février, nous avons fait cas de la venue d'une délégation des "justiciers de la brousse" de Pensa dans les locaux du journal à Ouagadougou pour donner leur version des faits après la parution de l'article du 26 janvier sous le titre « un malade mental s'acquitte de 55 000 F pour outrage à koglweogo ».

Le vendredi 17 février dernier, c'était au tour de Sebgo Zonabo, la mère de la victime, Moumini Zoré, et de sa coépouse de se présenter à nous afin de répliquer à la sortie des koglweogo et lancé leur cri du cœur. « Ce sont des propos mensongers, car mon fils n'est pas un consommateur d'amphétamines. Il est père de 3 enfants... Des sévices corporels lui ont été infligés... », a-t-elle indiqué.

Décidément, l'affaire Moumini Zoré et les koglweogo d'Ankouna, localité commerciale de la commune rurale de Pensa située à une centaine de kilomètres de Kaya, n'en finit pas d'alimenter les débats. Le vendredi 17 février, Sebgo Zonabo, la génitrice de la victime en question, et sa coépouse, Sawadogo Saïbata, ont effectué le déplacement à Kaya pour démentir les propos de Saïdou Ouédraogo et d'Albert Ouédraogo, deux membres des koglweogo de Pensa. Sebgo Zonabo a livré sa version en ces termes : « Il nous a été rapporté que des responsables des koglweogo ont déclaré dans votre journal que notre fils Moumini Zoré n'est pas un malade mental.

Qu'il est un consommateur d'amphétamines et père de 4 enfants. Ils ont aussi déclaré n'avoir jamais porté la main sur lui et que notre fils n'a trouvé aucun inconvénient à payer l'amende de 55 000 F. Ces propos sont mensongers et nous attristent davantage. Depuis la disparition de notre mari il y a de cela 11 années, nous nous battons avec nos enfants pour survivre. Les choses se sont compliquées depuis 4 ans lorsque Moumini, un de nos enfants, marié et père de 3 enfants dont 2 garçons, a piqué des crises de troubles mentaux.

Face à la dégradation de son état de santé, on nous a conseillé de l'amener au grand hôpital de Kaya (ndlr : Centre Hospitalier Régional). Dieu merci, grâce aux soins reçus, sa santé s'est beaucoup améliorée. Il est même revenu au village pour cultiver afin de contribuer à la prise en charge de la famille. Un jour, alors que j'avais fini d'effectuer la prière de "lassaré" (ndlr : prière musulmane de 16h), 4 éléments koglweogo dirigés par Kayouré Bamogo sont entrés dans la cour.

Sans me dire un seul mot, ils ont intimé l'ordre à mon fils de les suivre à leur siège. Ne se reprochant rien, il n'a pas voulu les suivre. C'est ainsi qu'ils l'ont arrêté de force et l'ont ligoté sous mes yeux. L'effondrement d'une partie du mur de la cour démontre la violence utilisée par les koglweogo pour interpeller Moumini. Je n'ai pas fermé les yeux durant toute la nuit, ne sachant pas ce qui allait lui arriver.

C'est le lendemain vers 12 heures qu'un éleveur membre des koglweogo du nom d'Oumarou est venu à la maison avec notre enfant dont le pantalon avait été découpé en culotte pour nous signifier qu'il doit payer une amende de 55 000 F. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il s'est acquitté de l'amende. Pour preuve, pour mobiliser la somme demandée, Il a vendu son foin de tiges de mil et sollicité l'aide de son frère.

Les sévices corporels qui lui ont été infligés par les koglweogo durant sa détention sont toujours visibles sur son dos. Nous en sommes très inquiètes, car depuis lors, son état de santé s'est détérioré et il refuse même de se rendre au CSPS d'Ankouna pour son traitement sanitaire périodique ordonné par le médecin. Je demande aux koglweogo, parmi lesquels il y a des pères de famille, de lutter contre l'insécurité dans l'honnêteté et le respect des droits des citoyens. Moumini souffre de troubles mentaux, et il y a des périodes où il tient de mauvais propos envers même les membres de sa famille.

Nous n'allons jamais l'abandonner à cause de sa maladie. Nous profitons de votre journal pour lancer notre cri du cœur à l'endroit des koglweogo de Pensa : qu'ils nous restituent nos 55 000 F afin que nous puissions payer des vivres.

En outre, qu'ils reconstruisent notre mur qui s'est effondré lors de leur descente musclée et qu'ils redonnent à Moumini un pantalon pour avoir découpé en culotte celui d'une tenue complète que lui avait offerte un de ses frères. Pour terminer, en tant que veuves, nous interpellons le gouvernement afin qu'il protège les personnes vulnérables en recadrant les koglweogo ».