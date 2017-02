Burkina Faso: Crise au sein du Karaté Do - Il n'y a que 25 clubs légaux dans la Ligue du Centre

La crise qui secoue le milieu du Karaté Do a connu un autre développement avec la publication de l'enquête de la gendarmerie visant à identifier les clubs fictifs et ceux régulièrement affiliés à la fédération burkinabè de la discipline. Il en est ressorti que, sur la centaine de dojos qui se réclamaient de la Ligue du Centre, seuls 25 ont une existence légale.

Va-t-on vers une autre étape de la crise qui secoue le monde du Karaté Do au Burkina ? L'on est tenté d'y répondre par l'affirmative. L'on se rappelle que depuis le 21 novembre 2015, la fédération burkinabè de cette discipline a été dissoute par le ministre des Sports et des Loisirs, David Kabré. Désormais, c'est un comité transitoire dirigé par le président du CNOSB, Jean Yaméogo, qui expédie les affaires courantes. Mais les choses ne se simplifient pas pour la normalisation de la situation.

En effet, après moult tentatives d'apaisement de l'atmosphère sur le tatami, l'on était parvenu à la conclusion que, pour remettre les choses à plat et aller à l'élection d'une nouvelle fédération, il fallait recenser tous les clubs qui existent, principalement dans la Ligue du Centre (où il y a le plus de problèmes). Dès lors, l'on a constaté une pléthore de dojos dans la capitale burkinabè, pour ne pas dire de clubs fictifs. Pour juger donc de la réalité de l'existence de ces clubs, le comité transitoire a confié à la gendarmerie le soin de mener des enquêtes pour séparer le bon grain de l'ivraie.

Et le travail des pandores aura porté ses fruits car sur les centaines de clubs qui se réclamaient de la Ligue, seulement 25 remplissent les conditions requises pour une existence légale confirmée. Les autres, s'ils ne sont pas détenteurs de récépissés comme c'est le cas de Shotokan Karaté Do, Jeunesse Bogodogo, Renaissance club Karaté et Sougrnoma Club Wado-Ryo, ont tout simplement snobé les enquêteurs de la gendarmerie. Ils ont « délibérément refusé à maintes reprises de se présenter » à la sous-unité des pandores pour les besoins de l'enquête.

Au finish, si beaucoup de clubs de Karaté Do de la ville de Ouaga ne sont pas fictifs, c'est-à-dire créés virtuellement pour des intentions électoralistes, ils n'ont aucun document juridique pouvant attester leur existence.

La FBKD, présidée par Maître Mamadou Savadogo, avait été dissoute par arrêté ministériel, en raison de «la crise profonde qui secoue la Fédération burkinabè de karaté do depuis plus d'un an et au regard de l'échec des multiples tentatives de conciliation des positions, d'une part, et de la nécessité de sauver les intérêts de la discipline d'autre part ». Si donc élection il y a, ce sont 25 clubs de la Ligue du Centre qui y prendront part. A ceux-là s'ajoutent les autres ligues et districts des autres provinces et régions.