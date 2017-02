Burkina Faso: Soutien des syndicats au PNDES - «S'il est mal mis en œuvre... »

Dans une déclaration commune datant du 3 décembre 2016, des organisations syndicales et le patronat burkinabè ont apporté leur soutien au Programme national de développement économique et social (PNDES). Ces syndicats se sont livrés à une séance d'explication de cet acte « inédit » le 20 février 2017 à Ouagadougou. Ce blanc-seing accordé au gouvernement ne signifie pas que les travailleurs renoncent à la lutte, ont-ils expliqué.

C'est à la Bourse du travail, le temple de la contestation sociale, que les signataires de la déclaration de soutien ont convié la presse pour s'expliquer. De l'avis même des conférenciers du jour, que des syndicalistes, d'habitudes si prompts aux revendications apportent leur quitus au nouveau référentiel de développement et par ricochet un blanc-seing au gouvernement est un acte inédit qui suscite moult supputations et interrogations. Accusés d' « être allés à la soupe », les cinq centrales syndicales et les neuf syndicats autonomes signataires se devaient donc de réagir et de donner leurs motivations.

Comme si cette explication est à chercher dans un passé lointain, Paul Kaboré, leur porte-parole, s'est livré d'abord à un cours d'histoire sur la lutte syndicale pour montrer que les disciples de Karl Marx visent une « transformation qualitative de la société pour le plus grand nombre » ; d'où l'implication du mouvement syndical dans le développement économique. « Si les syndicats sont honnêtes et que le gouvernement l'est aussi, il est normal que, de temps en temps, nous ayons des points convergents », a indiqué Paul Kaboré.

Et cette « pomme d'unité », si on peut le dire ainsi, c'est le PNDES sur lequel les signataires n'ont pas tari d'éloges : « C'est un référentiel qui prend en compte les préoccupations du monde syndical, à la différence des autres programmes qu'a connus notre pays ; qui est en phase avec le combat que mène les syndicats africains... » Les conférenciers du jour ne veulent donc pas entendre dire qu' « ils ont vendu la lutte ». « De quelle lutte parlez-vous ? Les syndicats n'ont jamais lutté contre le PNDES pour vendre quoi que ce soit. Est-ce que la définition de la lutte, c'est se taper tout le temps ? »

Même si syndicats et patronat ont enterré, le temps d'une signature, leurs divergences, cela ne signifie pas de facto qu'il y aura une trêve sur le front social, ont souligné Paul Kaboré et les siens. «C'est une caution que nous avons apportée au gouvernement pour lui permettre de mobiliser les fonds. Ça ne veut pas dire que nous renonçons à la lutte. Si le PNDES est mal mis en œuvre, vous allez nous voir de nouveau dans la rue», a mis en garde Olivier Ouédraogo. Selon le rassemblement, le gouvernement n'a pas non plus entrepris de démarches pour solliciter auprès des syndicats un apaisement du front social. Au sujet des grèves et sit-in des derniers jours, les conférenciers du jour ont souligné qu'ils ne sont pas l'œuvre de l'Unité d'action syndicale (UAS). « Ce sont les syndicats professionnels qui ont leurs revendications spécifiques ».

Au-delà de ceux-là qui donnent actuellement de la voix, un autre poids lourd, la CGTB, la seule centrale syndicale membre de l'UAS qui n'a pas signé la déclaration, a pris ces distances avec le PNDES. Pour Bassolma Bazié et ses camarades, ce programme, tout comme l'ont été les précédents, va contribuer à endetter le pays. La grande famille des syndicats est donc divisée sur la question, et pour Paul Kaboré « on ne peut pas forcer quelqu'un à soutenir le PNDES mais nous estimons que ceux qui soutiennent le nouveau référentiel sont plus nombreux.».

Encadré

« Nous voulons être une force de propositions »

Pour Paul Kaboré et les siens, leur démarche s'inscrit dans la droite ligne du modèle syndical allemand où les représentants des travailleurs sont une force de propositions. « L'UAS moins un » n'entend pas ainsi rester les bras croisés devant la mise en œuvre du PNDES. Au cours de la conférence de presse, ils ont présenté au gouvernement leurs recommandations qui, si elles sont mises en œuvre, permettraient de renforcer le PNDES.

- Ratification des conventions de l'OIT

N° 94 sur les marchés publics, afin que le volet social y soit inclus et qu'il permette la limitation de la traite des hommes.

N°189 sur le travail domestique afin de réduire l'exploitation dont est victime cette catégorie de travailleurs et travailleuses.

Prise de décisions fortes pour la protection de notre économie et de notre industrie par la valorisation de notre production et une législation rigoureuse sur les importations

Prise en compte dans la relecture du code du travail des questions sur le développement économique, de la protection des travailleurs et de l'emploi des

Incitation à la conclusion de conventions collectives dans les secteurs tels le BTP, le gardiennage, l'hôtellerie, etc.

Incitation à la prise en compte de l'indicateur de création d'emplois dans les bilans des entreprises.

Incitation à la mise en place d'un mécanisme connu de tous permettant une valorisation des salaires et indemnités, dans la fonction publique comme dans le privé.

Renforcement de l'indépendance de la justice et lutte contre l'injustice sociale et la corruption par des mesures de protection des lanceurs d'alertes et des travailleurs collaborant avec les structures de lutte contre la corruption.

Renforcement de la lutte pour la protection de l'environnement et grande sensibilisation à l'échelle nationale des populations à la question.

Mise en place d'un actionnariat populaire pour relever le défi du déficit énergétique à l'instar de l'Ethiopie.

Participation des organisations syndicales aux structures de suivi du PNDES, notamment celles chargées de l'emploi et du travail décent.