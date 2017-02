Burkina Faso: Rémaniement ministériel - La grande lessive n'a pas eu lieu

Dans une déclaration commune datant du 3 décembre 2016, des organisations syndicales et le patronat… Plus »

-Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la femme, de la solidarité nationale et de la famille chargée des affaires sociales, des personnes vivant avec un handicap et de la lutte contre l'exclusion : Yvette Dembélé

-Ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabè de l'extérieur chargée de la coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur : Rita Solange Agneketom Bogoré

C'est un léger remaniement ministériel que le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré et son Premier ministre, Paul Kaba Thiéba ont opéré hier dans la soirée. Deux personne quitte le navire gouvernemental, le Pr Filiga Michel Sawadogo de l'enseignement supérieur et de madame Aminata Sana/Congo du développement de l'Economie numérique, tandis que cinq personnes y font leur entrée : Siméon Sawadogo, Fatimata Ouattara, Nicolas Méda, Alkassoum Maïga et Oumarou Idani. On notera le président du Faso s'est délesté du portefeuille de la Défense au profit de Jean-Claude Bouda, qui était le ministre de la Jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.