Algérie: Nécessité d'un mouvement citoyen pour les questions environnementales

Lors de sa visite des projets d'alimentation des villages des communes de Bouguirat, Stidia et Kheiredine en eau potable à partir du complexe de transfert d'eau Mostaganem-Arzew-Oran (MAO) et de la station de dessalement de l'eau de mer de Sonactel au chef-lieu de wilaya, le ministre a insisté sur l'achèvement des travaux au plus tard avant le Ramadhan prochain.

Abdelkader Ouali a rappelé la réalisation, dans les dernières années au niveau national, de 31 barrages, annonçant la réception de 5 de ces ouvrages cette année et de 4 autres d'ici 2019, en plus de la concrétisation de 70.000 forages.

Le ministre a ajouté que l'étude a été achevée et les travaux seront entamés bientôt pour la protection contre les inondations du plateau de Bordjia qui abritera, à l'avenir, deux projets importants, à savoir ceux du bassin de lait sur une superficie de 1.633 hectares et la zone industrielle (670 ha).

Un mouvement citoyen et un partenariat sont aujourd'hui nécessaires pour prendre en charge les problèmes environnementaux (déchets, pollution, changement climatiques, ...), a préconisé M. Ouali en inspectant un projet d'investissement privé de collecte et de traitement de déchets à Bouguirat, mettant l'accent sur la participation du citoyen.

