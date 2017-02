Algérie: Volonté allemande de renforcer davantage la coopération avec le pays

Alger — Le vice-ministre allemand auprès du ministre fédéral de l'Economie et de l'énergie Uwe Karl Beckmeyer, a fait part lundi à Alger de la volonté de son pays de renforcer davantage la coopération algéro-allemande dans divers domaines.

"Nous souhaitons renforcer et améliorer les relations entre l'Algérie et l'Allemagne et entre l'Algérie et l'Europe aussi, et apporter notre contribution au développement de la prospérité algérienne", a-t-il déclaré à l'issue de ses entretiens avec le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune.

Le responsable allemand a mis l'accent sur l'intérêt de renforcer les liens de partenariat et de coopération entre les deux pays dans la formation professionnelle et la création l'emploi, à travers des projets industriels communs.

Le projet Sovac-Volkswagen de création d'une usine de montage de véhicules de cette marque en Algérie consacre le partenariat bilatéral où des créations d'emploi sont conjuguées au transfert technologique, a ajouté M. Beckmeyer, qui co-présidera mardi avec le ministre de l'Industrie et des mines Abdesselem Bouchouareb la commission mixte algéro-allemande et le forum d'affaires entre les entreprises des deux pays.

Pour sa part, M. Tebboune a déclaré que les allemands sont, depuis l'Indépendance, des partenaires importants de l'Algérie, compte tenu notamment de l'expertise industrielle allemande reconnue mondialement.

"Le transfert technologique ne peut venir que de pays comme l'Allemagne. Les allemands représentent depuis l'Indépendance des partenaires importants de l'Algérie, il faut savoir aussi que le meilleur matériel que le pays importait venait d'Allemagne".

Le ministre a également relevé les réalisations économiques et sociales de l'Algérie notamment depuis 1999 particulièrement dans les domaines de l'habitat, l'amélioration du cadre du vie des populations, l'éducation et l'enseignement supérieur.