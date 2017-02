Algérie: La souche mutante du virus H7N9 ne représente aucune menace immédiate pour les êtres humains

Les autorités de la santé et de l'agriculture de la Chine poursuivront la recherche sur la source de la souche mutante et ses impacts, en intensifiant la surveillance pour détecter d'autres mutations possibles du virus H7N9, selon le site Internet.

La mutation a été découverte en janvier sur deux personnes, qui avaient contracté la grippe aviaire H7N9 dans la province du Guangdong. Le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a confirmé récemment ce diagnostic et a rapporté le cas à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), selon le site Internet du centre.

Pekin — La grippe aviaire H7N9 a muté en une nouvelle souche dans le Sud de la Chine, qui s'est révélée plus dangereuse pour les volailles mais ne représente aucune menace immédiate pour les êtres humains, ont déclaré lundi les autorités nationales pour le contrôle et la prévention des maladies sur leur site Internet.

