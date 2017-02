Afrique: FESPACO 2017 / Jour J-4 - «La forêt de Niolo» d'Adama Rouamba

C'est la première fois que ce réalisateur burkinabè est en lice pour la conquête du prestigieux trophée de la biennaleavec «La foret de Niolo».Auteur de plusieurs séries télévisuelles, Adama Rouamba signe là son deuxième long métrage après «Le neveu de l'homme fort» sorti en 2015.«J'ai déjà remporté le grand prix du court-métrage au Fespaco, ce qu'il me reste c'est celui du Long métrage», confie-t-il. Une confidence qui exprime clairement ses ambitions pour cette édition. En effet, son court métrage, «Source d'histoire» avait été sacré grand prix du meilleur court-métrage à l'édition 2003.

Pour relever le défi de soulever l'Etalon d'or de Yennenga, le réalisateur peut compter sur sa riche expérience acquise sur le tas sur les différents plateaux cinéma, son bref passage au conservatoire libre du cinéma français et son palmarès. Sa passion du 7e art et les problématiques sociales abordées dans ses différentes productions, surtout celle qui est en compétition cette année, font également partie de ses atouts.

Le film en compétition

Kader Traoré, ex-ministre des Mines, Aïcha, directrice de l'ONG Nature Verte, et Nathanaël, journaliste, époux d'Aïcha, sont natifs de Kari, village perché sur les sommets rocailleux de la vallée du Niolo. La vallée du Niolo abrite une forêt luxuriante, des réserves en gaz et pétrole de schiste et son sous-sol est un des plus grands châteaux d'eau de la sous-région. Pour exploiter le gaz de schiste en partenariat avec une multinationale chinoise, Kader Traoré fait empoisonner le lac par ses hommes. Une jeune fille, un jeune pêcheur et des poissons meurent. Entre le couple Aïcha-Nathanaël qui lutte pour la préservation et la protection de l'environnement et Kader Traoré, une guerre sans merci se déclenche. Nathanaël est enlevé et tué. Les femmes marchent sur la capitale.

Filmographie

2016: Du jour au lendemain II (Série TV)

2015: Le neveu de l'homme fort (Long métrage)

2014: Du jour au lendemain I (Série TV)

2013: Célibatorium III (Série TV)

2012: Célibatorium II (Série TV)

2010: Célibatorium I (Série TV)

2007: Humanitaire (Court-métrage)

2009: Petit sergent II (Série TV)

2007: Petit sergent I (Série TV)

2005: Rencontres en ligne (Court-métrage)

2003: Source d'histoire (Court-métrage)

2001: Mouka (Court-métrage)

1999: Garba (Court-métrage)

