Afrique: CAF - Le CHAN 2018 retiré au Kenya ?

De plus en plus de doutes subsistent quand à la capacité du Kenya à abriter le CHAN (Championnat d'Afrique des nations) 2018. Le pays est très en retard sur le cahier de charges de la CAF (Confédération africaine de football) qui songerait déjà à son remplacement.

« Le Comité Exécutif de la CAF a désigné le Kenya comme pays hôte du Championnat d'Afrique des Nations 2018, suite à la réception des garanties gouvernementales nécessaires ainsi qu'un dossier complet incluant les infrastructures requises ainsi que les garanties sécuritaires », indiquait l'instance continentale dans un communiqué à la suite d'une réunion de son Comité exécutif le 21 février 2014. 3 ans plus tard, le pays des Harambee Stars est loin d'être prêt. Ce n'est que samedi 18 février dernier que le Comité local d'organisation a tenu sa première réunion. Tout ceci, alors qu'une inspection de la CAF est attendue dans le pays cette semaine.

Ces inquiétudes sont déjà montées vers le Comité exécutif de la CAF qui se plancherait sérieusement sur le sujet. Une décision pourrait être prise lors de la prochaine Assemblée générale de la CAF en mars prochain à Addis-Abeba en Ethiopie. Le Maroc et le Rwanda déjà organisateur du CHAN en 2014 sont en pôle position.

La CAF a déjà retiré l'organisation de la CAN U17 à Madgascar coupable de retard dans les préparatifs. C'est le Gabon qui vient d'abriter la CAN 2017 qui accueillera les formations du 21 mai au 4 juin.