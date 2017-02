Selon l'agence des Nations Unies consacrée au monde du travail, la pénurie d'emplois décents et la crainte que les aspirations à un avenir meilleur restent insatisfaites sont de grands motifs d'inquiétude dans la population et alimentent l'incertitude.

«Des enfants sans avenir sûr, des parents sans emploi décent et une sensation générale d'abandon. Un sentiment d'injustice prévaut dans de nombreux secteurs», a précisé Guy Ryder prévenant que les conséquences pour les populations, les sociétés et les économies sont graves.

« Paradoxalement, alors que le monde est plus connecté que jamais, des fractures sociales et économiques apparemment irréparables se sont ouvertes », a-t-il déclaré, précisant que des millions de personnes se sentent laissées pour compte ou exclues et qu'elles ressentent au quotidien l'absence de justice sociale.

«Nous célébrons cette Journée mondiale de la justice sociale dans un contexte de grande incertitude», a alerté Guy Ryder dans un message à l'occasion de la journée. « La pauvreté et les conflits continuent de dévaster la vie de nombreuses personnes tandis que des sociétés plus prospères ont vu s'amplifier les inégalités», a-t-il déploré.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.