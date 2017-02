En effet, dans chaque pays visité, officiels, prescripteurs d'opinion et femmes et hommes ordinaires saluent l'arrivée du Souverain, car ils y voient des démarches vertueuses qui témoignent de la noblesse d'une action royale inlassable pour le développement de l'Afrique, loin de tous ces desseins révolus qui n'ont fait qu'hypothéquer l'avenir du continent.

En effet, le Royaume chérifien est à présent le premier investisseur en Afrique de l'ouest et le deuxième dans toute l'Afrique. N'est-ce pas là l'ambition recherchée avec cette approche de développement solidaire prônée par le Souverain pour l'Afrique, lequel n'a de cesse de conclure des accords et des conventions d'une grande importance dans toutes les contrées africaines qu'il a visitées.

Mais au-delà de ces accords de coopération signés par le Maroc et la Zambie, il s'agit, pour nombre d'analystes et d'experts, d'entrevoir à travers cette stratégie voulue et conçue par le Roi Mohammed VI, qui a fait de l'Afrique une priorité centrale de la politique étrangère du Royaume, mettant en place une coopération Sud-Sud efficace et effective, cette percée inédite du Maroc en Afrique.

Qualifiée d'historique par de nombreux observateurs, cette visite royale devra imprimer une forte impulsion aux relations politiques entre Rabat et Lusaka, établies depuis 1972. De même qu'elle permettra de promouvoir une coopération économique bilatérale renforcée, diversifiée et mutuellement avantageuse.

