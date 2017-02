Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Accrochage entre l'armée et l'ex-M23, 1 mort

La profanation de la Paroisse Saint Dominique à Kinshasa et l'incendie du Grand Séminaire de Malole… Plus »

La rébellion du M23 a sévi au Nord-Kivu en 2012 et 2013 avant d'être défaite par l'armée congolaise et la MONUSCO. La rébellion avait alors annoncé sa dissolution. De nombreux combattants ont trouvé refuge au Rwanda et en Ouganda.

De son côté, l'ONG Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme (CEPADHO) dénonce l'infiltration d'ex-rebelles du M23. Elle demande au gouvernement congolais et à la communauté internationale de démasquer ces combattants.

Certains se demandent si l'armée parviendra à chasser ces combattants qui seraient de plus en plus visibles dans certains coins de Rutshuru.

A Rutshuru, des sources proches des services de sécurité renseignent que plusieurs combattants de l'ancien mouvement rebelle sont signalés dans la région et cherchent à atteindre le territoire de Masisi pour se ravitailler en armes et munitions.

Les Forces armées de la RDC (FARDC) affirment avoir abattu un rebelle de l'ex-rébellion du M23 et capturé un autre lundi 20 février au cours d'un accrochage survenu entre les villages Tamugenga et Matebe dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu).

