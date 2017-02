"A la tête de la CEDEAO, il a permis à l'institution de redorer son blason en maîtrisant mieux les enjeux du développement et en réussissant plus la mobilisation des acteurs pour le maintien de la paix, la restauration de la démocratie", ont salué les initiateurs du Prix "Africa democracy".

"En effet, le président Macky Sall a été choisi par ces différentes entités pour son rôle déterminant dans la résolution de certaines crises, notamment au Burkina Faso et plus récemment en Gambie où l'armée sénégalaise, en collaboration avec les forces de la CEDEAO, a été déployée pour faire respecter la vérité des urnes", écrit le quotidien national.

Le journal informe que le Prix "Africa democracy" a été institué par ces différentes organisations de la société civile africaine en vue d'honorer les personnes, les institutions et des entités établies qui contribuent à la préservation et la restauration de la démocratie au sein du contient.

