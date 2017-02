Sénégal: 137 Sénégalais en situation irrégulière seront rapatriés prochainement des Etats-Unis

Photo: Sudonline

communiqué de presse

Cent trente-sept Sénégalais en situation irrégulière aux Etats-Unis et faisant l'objet de mesures de reconduction à la frontière prises par les autorités compétentes américaines, seront rapatriés prochainement au Sénégal, a appris l'APS de source officielle, mardi.

"Les griefs retenus contre les personnes concernées portent notamment sur l'entrée illégale et des séjours irréguliers sur le territoire américain, le trafic et/ou la consommation de stupéfiants, des délits financiers, et des délits de contrefaçon, entre autres infractions à la loi du pays d'accueil", précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

La même source précise que "ces mesures d'expulsions remontent à plusieurs mois, puisqu'ayant été officiellement notifiées au Consulat Général du Sénégal à New york et à l'Ambassade du Sénégal à Washington, en juin 2016".

"Depuis cette date, les intéressés ayant épuisé toutes les voies de recours, les Services compétents américains et sénégalais ont entamé des consultations sur les modalités de mise en oeuvre de ces mesures dans le strict respect des droits et de la dignité des personnes concernées", renseigne-t-elle.

Selon le communiqué, "à ce jour, onze personnes ont accepté le rapatriement par vols commerciaux. Il a été par conséquent convenu de reconduire les autres par vols charters affrétés par le gouvernent américain".

"Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur tient à préciser que ces cas de rapatriement pour les faits susindiqués n'entament en rien le comportement exemplaire dont la diaspora sénégalaise vivant aux Etats Unis et ailleurs dans le monde a toujours fait montre", relève le texte.

Il ajoute que "le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur exhorte nos compatriotes vivant à l'étranger à persévérer, en toute circonstance, dans cette tradition de respect des lois et règlements en vigueur dans leurs pays d'accueil, comme gage d'un séjour conforme à leurs aspirations légitimes de migrants travailleurs et paisibles".