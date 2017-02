On l'a appris ce week-end... Alain Gomis n'est pas reparti bredouille de la 67ème édition de la Berlinale, le Festival international du film de Berlin en Allemagne, qui s'est achevée ce dimanche 19 février ; et où le réalisateur sénégalais a tout simplement remporté le Grand Prix du jury. Une distinction pour «Félicité», intitulé de son long métrage qui est aussi en compétition officielle à la 25ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), prévue du 25 février au 4 mars prochain.

Sur les réseaux sociaux, l'envoyé spécial de l'Agence de presse sénégalaise (Aps), Aboubacar Demba Cissokho, a d'ailleurs repris les mots de l'heureux lauréat, après le sacre : «Je dédie ce prix à toute l'équipe et à toutes les personnes et institutions qui m'ont soutenu.

Je le dédie aussi à ceux qui nous ont quittés : Sébastien du groupe de musique Kasai All Stars, Kiripi Katembo (photographe congolais, Ndlr), Adama Sallé (réalisateur burkinabé, Ndlr), mon père. Ce film, c'est pour dire que nous sommes beaux et que nous pouvons aimer ce que nous sommes».

«Félicité», le film, raconte l'histoire de son personnage éponyme, femme «libre et fière, chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa», et dont la «vie bascule», lorsque son fils de 14 ans est «victime d'un accident de moto».

Dans un communiqué parvenu hier, lundi 20 février à la rédaction, le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, laissait entendre que cette distinction était «la preuve que notre cinéma », le 7ème art sénégalais, avait pris un «nouvel envol », avec une création et une production de plus en plus dynamiques, sans parler des «efforts du Gouvernement».

Rappelons, à ce sujet, que «Félicité» fait partie des films soutenus par le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica).

Et après Berlin, direction Ouagadougou, où Alain Gomis et son film représenteront le Sénégal à la 25ème édition du Fespaco. C'est dans le cadre de cette participation sénégalaise que la presse est d'ailleurs conviée à 16h30 ce mardi 21 février (aujourd'hui), à l'Institut Sup'Imax ; «en face du Marché Kermel et derrière le siège de l'Union Européenne».