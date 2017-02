A l'issue du dernier sommet sous régional, le Gabon et la Guinée équatoriale se sont engagés… Plus »

En plus de cela, elle développe le lien affectif avec le parent, la croissance pondérale et cérébrale s'accroît. Sur le plan financier, la méthode Kangourou est moins chère. Quelles sont les difficultés rencontrées chez les mères?

Après un accouchement prématuré le 29 janvier à l'Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé (Hgopy), elle a été initiée à cette méthode pour une bonne prise en charge de son nourrisson. « Il est né avec un poids d'1,350 kg et depuis lors, il évolue bien grâce à ma température.

Expérimentée à l'Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, la méthode a aidé plus de 15 bébés à retrouver la forme depuis janvier.

