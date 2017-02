Cameroun: Plantes médicinales - Un laboratoire spécialisé à l'université de Yaoundé I

A l'issue du dernier sommet sous régional, le Gabon et la Guinée équatoriale se sont engagés… Plus »

Des enseignants et chercheurs des universités allemandes participeront à cet effet, aux programmes de renforcement de capacité des apprenants par des formations en ligne, workshops, séminaires et surtout à la recherche sur des thématiques transversales.

Sans oublier l'installation effective dans le laboratoire d'un appareil de chromatographie liquide couplé à un spectromètre de masse (Cl-Sm), machine à multiples fonctionnalités utilisée pour l'enseignement et la recherche pharmaceutique, les analyses et les essais.

Pour faciliter les recherches des doctorants, plusieurs dispositifs ont été mis en place : le laboratoire sera connecté à la plus grande base de données spectroscopiques des molécules organiques isolées de micro-organismes animaux et végétaux dénommée « Scifinder », ce qui facilitera l'accès à la documentation scientifique nécessaire pour des recherches de pointe.

L'événement s'est déroulé à l'université de Yaoundé I (UYI) en présence de l'ambassadeur d'Allemagne, Dr. Hans-Dieter Stell et du Pr. Daniel Abwa, vice-recteur chargé des enseignements, de la professionnalisation et du développement des technologies de l'information et de la communication, représentant le recteur de l'institution.

