Cameroun: Urbanisme - Il y a une procédure à suivre !

En parlant de commission, il y en a deux : une pour l'instruction des dossiers de permis de lotir et l'autre pour l'instruction des dossiers de permis de construire. Mixtes, pluridisciplinaires et plurisectoriels, ces organes ont été mis en place il y a un an et demi.

Les documents étaient incomplets ou n'étaient pas bien présentés. Nous avons décidé qu'il est temps de dialoguer avec les professionnels de ce domaine. » Par professionnels, on retrouvait donc lors de cette session, des ingénieurs de génie civil, architectes, urbanistes, sociétés immobilières, des sapeurs-pompiers, etc.

Question de leur montrer l'importance de leur rôle et l'urgence de la situation dans une cité économique sans « âme » et en proie à l'anarchie. C'était le 16 février 2017 à la Salle des fêtes d'Akwa.

«Tout le dispositif de contrôle n'est pas performant. Il ne me souvient pas, et ça fait une dizaine d'années, d'avoir délivré un seul certificat de conformité. » Fritz Ntonè Ntonè, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, s'adressait ainsi aux participants de l'atelier de vulgarisation des nouvelles dispositions applicables en matière d'urbanisme.

