Cameroun: Boris Parfait Ngondi - Adieu, vaillant guerrier !

C'était un soldat motivé et loyal envers ses camarades. Il ne demandait qu'à défendre notre cher et beau pays, le Cameroun. »

Le soldat de 2e classe Boris Parfait Ngondi est parti au pays du grand repos. Il n'avait que 24 ans, lui dont le quart de siècle aurait sonné le 20 août 2017. Après deux ans, un mois et six jours au service de la Nation, le tireur d'élite officiant à la première unité anti-terroriste du Bataillon d'intervention rapide (BIR) est tombé au champ d'honneur.

