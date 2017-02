Sénégal: SONATEL - 71 milliards d'investissement en 2016

A cela s'ajoute la création de plus de 3 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects grâce à "une distribution commerciale étendue, à la sous traitance et aux différents partenariats dynamiques".

Cette contre-performance est expliquée par "l'impact des nouvelles mesures fiscales et règlementaires introduites en 2016 et par le repli des balances internationales".

Ces investissement ont contribué à "l'amélioration de la qualité de la relation client, à l'excellence opérationnelle et à la poursuite des efforts sur la qualité de service, la fidélisation et la maîtrise des charges".

"Le groupe a su maintenir et consolider sa haute trajectoire de rentabilité et ses positions commerciales fortes dans tous les pays grâce aux investissements importants réalisés : 154 milliards dans l'année dont 71 milliards FCFA au Sénégal", indique un communiqué sur le bilan financier de l'entreprise de télécommunications.

