Algérie: EHU d'Oran - 26 allogreffes et 80 autogreffes osseuses réalisées en 2016

Une allogreffe coûte plus 9 millions DA au trésor public et le coût de l'autogreffe dépasse 3 millions DA, a indiqué, pour sa part, le directeur de l'EHUO, Dr Mohamed Mansouri.

L'allogreffe qui obéit, quant à elle, à des procédures beaucoup plus compliquées, le taux de mortalité est un peu plus important, mais toutefois difficile à chiffrer puisque la réussite de la greffe est jugée sur le long terme, selon le même spécialiste.

L'allogreffe et l'autogreffe sont indiquées pour le traitement de la leucémie et d'autres pathologies malignes telles que la maladie de Hodgkin, les lymphomes non hodgkiniens, les myélomes multiples, a-t-il expliqué ajoutant que l'autogreffe consiste à prélever le greffon osseux sur le patient.

Oran — Le service d'hématologie et de la thérapie cellulaire de l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) "1er novembre" d'Oran a réalisé 26 allogreffes et 80 autogreffes osseuses au cours de l'année 2016, a-t-on appris de son chef, Pr Mohamed Amine Bekadja.

