Algérie: Aquaculture - Objectif de production de 17.000 tonnes en 2017

Concernant les projets de partenariat avec les sud-Coréens, il fait savoir qu'un plan directeur à long terme est en cours d'élaboration, rappelant le programme de coopération bilatérale ayant permis à la partie algérienne d'acquérir des équipements tout en bénéficiant d'assistance technique pour les zones consacrées à l'aquaculture marine et continentale ainsi que l'opération d'inventaire des barrages et retenues d'eau afin d'établir une évaluation exacte de cette ressource.

Par ailleurs, M. Oussaid relève les différentes mesures incitatives et avantages accordés aux agriculteurs dans le cadre du programme technique de la pisciculture supervisé par l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) notamment pour l'octroi des crédits.

Jusqu'en janvier dernier, 300 agriculteurs et 200 pêcheurs ont bénéficié d'une formation à Adrar, In Salah, Bechar, Ghardaïa, Tamanrasset, Biskra, Touggourt, Ouargla, Illizi et El Oued.

Dans ce sens, le ministère de l'Agriculture s'emploie à intensifier la formation en direction des agriculteurs et pisciculteurs pour assurer une meilleure intégration dans cette activité en leur fournissant, à titre gracieux, alevins et nourriture.

Cet objectif de 2017 a été retenu sur la base des engagements des directeurs de wilayas chargés de la pêche et des programmes d'action et des investissements.

