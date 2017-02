Afrique de l'Ouest: L'habitat en milieu saharien, thème d'un prochain séminaire à Illizi

Illizi — L'habitat en milieu saharien, entre authenticité et modernité, est le thème d'un séminaire international prévu le 3 mars prochain à Illizi, a-t-on appris mardi des services de la wilaya.

Cette rencontre concernant la réalité, les défis et les perspectives de ce mode architectural et qui vise un échange d'expertises et de connaissances dans le but de le développer, réunira des spécialistes de la question de plusieurs pays (Arabie Saoudite, Tunisie, Oman et Egypte) en plus de spécialistes en architecture saharienne de différentes universités algériennes.

Des communications sur le patrimoine architectural saharien et sur des modèles de ce type de construction dans certains pays participants, ainsi que ateliers de travail sur ces thèmes, sont prévus dans le cadre de ce séminaire de trois jours devant être couronné par des recommandations.

L'objectif attendu de ce séminaire est une contribution à la recherche de voies de développement de la construction en milieu saharien, selon une approche qui veille à la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, notamment les ksour et les anciennes bâtisses traditionnelles, selon la même source.

En prévision de cette rencontre, des ateliers sont organisés au niveau local, à savoir ceux de l'urbanisme, de l'habitat saharien et du patrimoine culturel, animés par des spécialistes, dont ceux du parc culturel du Tassili N'Ajjer.

Les participants effectueront aussi une tournée dans la wilaya déléguée de Djanet (420 km au Sud d'Illizi) ou ils visiteront différents ksour et sites et monuments patrimoniaux.