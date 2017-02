Afrique: Déclaration conjointe sur la famine au Soudan du Sud

Aujourd'hui, près de 5 millions de sud-soudanais sont confrontés à une grave insécurité alimentaire, ils sont non seulement incapables de répondre à leurs besoins alimentaires de base mais ils doivent également se résoudre à vendre leurs plus précieux actifs afin d'acheter à manger. La situation devrait vraisemblablement continuer de se détériorer au cours de la saison maigre qui commence en juillet 2017.

Ces trois dernières années, des interventions humanitaires de grande échelle et effectuées en temps opportun ont évité une famine, ce qui a permis d'atténuer les pires répercussions de la crise. Néanmoins, fournir une aide humanitaire est devenu de plus en plus compliqué dans les régions citées ci-dessus.

Nous appelons d'une même voix l'ensemble des parties à garantir aux travailleurs humanitaires un accès immédiat et sûr et à respecter le couloir humanitaire, car pour empêcher la famine de se propager, il est essentiel d'intensifier l'aide de manière urgente et d'atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.

Malgré une importante intervention humanitaire au Soudan du Sud menée par la FAO, l'UNICEF, le PAM et d'autres partenaires, l'insécurité alimentaire s'est aggravée pour atteindre des niveaux sans précédent dans ces zones, en raison des violences qui perdurent, de l'insécurité, des déplacements de population et d'une crise de protection qui a empêché l'acheminement de l'aide humanitaire.

Copyright © 2017 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.