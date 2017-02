Gambie: Sur la situation actuelle au pays et au-dela Liberté, paix et démocratie !

La crise en Gambie a connu un dénouement heureux. Sachant que les troupes de la Cedeao l'avaient complètement cerné et que celles-ci étaient sur le point de donner l'assaut final, Yahya Jammeh a accepté, la mort dans l'âme, de partir. Il a quitté son pays, sans obtenir, en réalité, les garanties qu'il voulait. L'horizon s'est alors assombri pour cet homme au tempérament colérique et aux propos et actes extravagants. Ce fut une triste fin de règne d'un autocrate qui n'avait jamais hésité à chercher, de temps en temps, à nuire délibérément à notre pays.

Que le peuple gambien, ainsi libéré, puisse vivre définitivement en paix et dans la démocratie !

« I say also: freedom, peace and democracy for the gambian people and forever! »

Que ceux-là qui sont d'abord nos frères se soucient toujours, comme nous, de défendre les intérêts de la Sénégambie, pour penser à feu Léopold Sédar Senghor ! A cette occasion, je salue un autre succès éclatant de notre diplomatie. Grâce à son dynamisme, la communauté internationale a très rapidement permis une intervention en Gambie. Je me demande même si le départ de Jammeh aurait été possible sans la présence effective des forces de ladite organisation. Et je crois que l'occupation, si remarquable, de différentes zones du territoire gambien, par les troupes que l'on a envoyées dans ce pays, a dû faciliter la tâche aux médiateurs venus au dernier moment au secours de leur ami, les présidents de la Guinée et de la Mauritanie.

Dans le même ordre d'idées, je félicite les chefs d'Etat, mandatés plus d'une fois à Banjul par la Cedeao, pour leur détermination dans l'accomplissement de leur mission et, mieux, pour leur patience qui, au fond, a permis d'éviter le pire. J'approuve l'ordre d'entamer une opération de sécurisation en Gambie que cette organisation sous-régionale a donné par la suite à ses troupes. J'affirme, en particulier, que le président de la République a adopté, pendant que se déroulaient ces négociations, l'attitude qu'il fallait, qui seyait évidemment à un leader avisé, ayant toujours une haute idée de ce qu'il incarne pour son peuple.

C'est une démarche avantageuse pour nous et pour ceux qui ont raison ou éprouvent naturellement le besoin de collaborer avec nous, plus précisément les Gambiens et en phase, dès maintenant, avec les dirigeants que ces derniers ont portés au pouvoir de la manière la plus démocratique. Il convient également de rendre hommage à notre armée, pour le respect qu'on lui témoigne partout. L'accueil triomphal réservé, il y a quelques jours, à nos vaillants soldats, en compagnie d'autres militaires africains, pour une opération de restauration de la démocratie, en est une parfaite illustration. Cette réaction spontanée des Gambiens a, d'ailleurs, ému de très nombreux Sénégalais. Je loue sincèrement le sursaut patriotique observé, pour la circonstance et au-delà des clivages politiques, chez beaucoup de compatriotes.

Grande doit être notre fierté à l'égard de notre Sénégal. Ce Sénégal dont les fils sont capables de transcender leurs divergences, inévitables parfois, à chaque fois qu'ils doivent faire face à certaines situations, à l'instar de celle qui a prévalu en Gambie et qui, à juste titre, ne pouvait pas les laisser indifférents. En outre, nous sommes en mesure d'émerveiller les autres en matière électorale et en capital humain, pour ne citer que ces paramètres. Continuons donc, chers concitoyens, d'emprunter cette direction, une voie royale à tous points de vue !

Par Badialllo dit Boucount BA / Enseignant-chercheur à la retraite Ancien chef du département de Langues romanes à la Fastef/Ucad