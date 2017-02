Sénégal: Mankeur Ndiaye à Paris et Addis-Abeba

A l'invitation du ministre français des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye, prendra part, à Paris, à la conférence ministérielle internationale sur la protection des enfants dans les conflits armés co-organisée par le gouvernement français et l'Unicef, annonce un communiqué de presse.

De Paris, Mankeur Ndiaye se rendra à Addis-Abeba, à l'invitation de son homologue rwandais, Mme Louise Mushikiwabo dont le pays assure la présidence du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine du mois de février. Il prendra part à la réunion ministérielle du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, prévue le 23 février 2017 dans la capitale éthiopienne.

Cette rencontre de haut niveau se penchera, d'une part, sur la libre circulation des personnes et des biens et leurs implications sécuritaires en Afrique et, d'autre part, sur le problème des enfants soldats, conclut le document reçu.