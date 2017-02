Sénégal: De grâce, épargnez notre justice

Le Sénégal est un pays vraiment étrange ! Voici un pays pauvre et qui, pourtant, est universellement admiré et respecté, y compris par les grandes puissances qui ont unanimement adoubé sa présidence de la plus haute instance mondiale de décision qu'est le Conseil de sécurité des Nations unies marquée à jamais par un véritable coup de poker que notre diplomatie a réussi en faisant adopter une résolution contre la politique israélienne de colonisation en territoires occupés de Palestine.

Le Sénégal, notre pays, doit cette notoriété internationale à sa vie démocratique, sa stabilité institutionnelle, son ouverture culturelle mais surtout au génie de ses dirigeants depuis l'indépendance. Dans la jungle des coups d'Etat et des régimes autoritaires, le Sénégal est resté la clairière démocratique qui donne une éclaircie au continent noir ; noir de ses conflits armés, noir du génocide, noir de l'Apartheid, noir (rouge) de ses attentats terroristes et j'en passe.

Nous, Sénégalais, pouvons fièrement dire que notre pays est le seul au monde qui ait élu un chef d'Etat appartenant à sa minorité religieuse qui, de surcroît, a quitté volontairement le pouvoir en plein exercice d'un quatrième mandat démocratiquement acquis.

Un dicton mandingue dit : « jutu nfanna, taama bali ya ». Le Ouolof le traduirait par : « xeeb li nga yorr, niakk tukki ». Rappeler cela, c'est faire le constat que les Sénégalais à qui s'adresse mon présent message, ne mesurent pas à sa juste valeur ce qui fait de leur pays une exception en Afrique, un don de Dieu, pour parler comme les religieux : la paix. Le commun d'entre nous semble perdre de vue conséquemment que la stabilité de nos institutions, fruit de cette paix, est encore fragile. Fragile par leur jeunesse, si on sait que les grandes nations démocratiques qui nous servent de repères ont mis plusieurs siècles à faire atteindre, par les leurs, le niveau de qualité actuelle. Fragile aussi par la nature de notre tissu ethnoculturel que le moindre dérapage verbal peut secouer, voire déchirer. On se rappelle encore des remous provoqués par le commentaire du président Wade sur les objets de culte chrétien (... ).

Tout cela m'amène à dire que, quelle que soit la situation du moment, on doit savoir raison garder. « Savoir raison garder », c'est le titre d'une précédente contribution que j'ai partagée avec les lecteurs d'un journal de la place dans laquelle je rappelais que « la raison commande que le citoyen, dans l'exercice de la plénitude de ses droits, notamment celui de s'exprimer librement, demeure conscient et respecte ses limites normées. Je dis « normées » en référence à notre droit positif et à nos us et coutumes.

Les invectives et les violences qu'on observe au sein de la classe politique sont inquiétantes et doivent faire réfléchir ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui aspirent à y être. Il en est de même dans la vie courante des citoyens où on note cette tendance à recourir à la violence pour exprimer les moindres revendications. Il y a là les signes réels de danger à la paix sociale et à la vie de nos institutions ».

Le danger est plus grand encore quand ce sont les institutions de la République qui sont ciblées par les écarts de langage et autres attaques verbales. Après le président de la République et l'Assemblée nationale, la récente démission du magistrat Dème du Conseil supérieur de la magistrature et les procès contre le député-maire Barthélémy Diaz et les casseurs de la maison du Parti socialiste, c'est au tour de la justice de faire l'objet d'attaques...injustes.

Je parle d' « attaques » et non pas de critiques, car le terme est d'essence destructrice et de caractère le plus souvent subjectif, à l'opposé du second terme qui, dans une démocratie, est, par principe, toujours constructive même si elle peut être subjective.

Dire qu'au Sénégal « la justice est sous influence » ou qu'il n'y a pas d' « indépendance du pouvoir judiciaire », c'est faire un mauvais procès (sans jeu d'esprit) à notre institution garante des droits et libertés. En effet, notre Constitution dispose au titre VIII, qui traite « Du pouvoir judiciaire », en son article 88, que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et les Cours et tribunaux ». Elle a ainsi opéré le même choix que les révolutionnaires de 1789 et tous les gouvernements qui ont suivi en Europe et en Amérique : celui de consigner le pouvoir judiciaire dans l'unique et la seule fonction de dire le droit à l'occasion des litiges ou sur consultation.

Dans l'exercice de ladite fonction, comme l'a pertinemment souligné le magistrat Dème, la justice est rendue au nom du peuple et le juge statue sur la base de son intime conviction. Donc, en âme et conscience. Dans une telle situation, entre le juge et son « âme et conscience », il n'y a de place que Dieu, s'il est croyant, ou en tout cas son honneur. Si le juge y remplace Dieu et/ou son honneur par une personne, fut-il le président de la République, c'est sa personne qui est en cause, pas la justice. Il y a donc là une contradiction manifeste entre les deux affirmations du magistrat Dème. C'est en cela que le ministre de la Justice a parlé d' « insulte » aux magistrats que de dire qu'ils sont influençables.

L'existence d'un ministère de la Justice ou la présence du ministre ainsi que celle de président de la République à la tête du Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent être perçues comme une immixtion dans l'exercice de la fonction judiciaire, tout comme l'exercice du pouvoir constitutionnel du président de la République de nomination à toutes les fonctions civiles et militaires.

Parle-t-on d'influence ou d'immixtion de l'exécution dans la justice des Etats-Unis, où les juges de la Cour suprême sont nommés (je souligne) en fonction de leur penchant politique ouvertement assumé, par le président de la République et le Sénat ? Il est inimaginable, au Sénégal, qu'un juge se réclame socialiste, libéral ou communiste. Pourtant, c'est le cas au pays de l'Oncle Sam.

Dans les affaires Barthélémy Diaz, la casse de la maison du Ps et avant celle Karim Wade, on fait comme on dit en Ouolof : « xamunu ku tooµ, ku feyu la nu xamm » (on ignore le fautif pour s'en prendre au vengeur). Dans ces affaires, on oublie les faits qui sont incontestablement de nature à motiver une inculpation (mort d'homme brutale provoquée par arme à feu, destruction de biens et violence contre des personnes dont des ministres de la République et possession de biens mal acquis) pour « accuser de tous les péchés d'Israël » la balance et le glaive de la justice, « juste vengeresse » de la société offensée.

On oublie ou on ignore que c'est sur les preuves apportées et débattues à l'audience publique que le juge fonde son intime conviction et c'est dans sa pleine et libre conscience qu'il tranche et clos le débat judiciaire. La plupart de ceux qui mettent en cause la justesse des décisions rendues dans ces affaires n'ont pas assisté au débat ou ne fondent pas leur avis sur l'exploitation des jugements rendus, notamment leurs motivations. Ces personnes jettent des fleurs à la justice lorsque sa décision leur est favorable, mais lui adressent des critiques acerbes le cas contraire.

Sans dire que la justice des hommes est infaillible, mais c'est notre justice vers qui nous nous tournons toujours pour faire redresser le tors qui nous a été fait. Les hommes et femmes qui composent la magistrature de notre pays, par leur qualité intellectuelle et leur serment, méritent au moins la présomption de bonne foi, surtout que jamais la preuve est faite de leur partialité, bien au contraire.

Je refuse de croire à l'infidélité de nos juges à leur serment et je rejette tout ce qui se dit malheureusement dans ce même sens, à savoir « instrumentalisation de la justice », «immixtion dans la justice », etc., surtout quand c'est dit par une personnalité publique. J'ai frémi en entendant l'un d'eux, de surcroit fils d'une des plus grandes figures de notre justice, verser dans un tel verbiage. Il doit savoir mieux que quiconque les qualités professionnelles et éthiques de nos magistrats qui les rendent imperméables à toute influence extérieure dans leur prise de décision judiciaire.

Pour preuve, dans sa jurisprudence, notamment administrative, lorsque le pouvoir exécutif est jugé pour excès de pouvoir, le juge sénégalais s'est toujours montré intraitable face à une violation des droits des citoyens par l'Etat et ses agents y compris le chef de l'Etat lui-même. De Senghor à Macky Sall, la Cour suprême a annulé plusieurs décrets pour diverses raisons. Je me limiterais à citer les exemples bien connus dont le décret du président Senghor excluant des étudiants «soixante-huitards» de l'université (affaire Emile Wardini), les décrets du président Wade sur les appels téléphoniques rentrants et celui du président actuel, Macky Sall, portant annulation de l'admission des élèves-maitres dans les centres de formation des enseignants.

C'est pour tout cela que j'implore. De grâce, épargnez notre justice de vos piques politiques et posez les véritables débats, ceux-là qui sont constructifs dans l'évolution de notre système judiciaire.

Pour ma part, j'estime que le véritable débat n'est pas dans le thème de l'indépendance de la justice qui est vieux de plusieurs siècles comme je l'ai indiqué plus haut, mais dans son administration. En effet, des améliorations sont possibles dans la gestion de carrière des magistrats sans que cela provoque des vagues médiatiques préjudiciables à la sérénité de la justice.

Ce fut le cas avec les procédures disciplinaires qui sont sous contrôle exclusif des magistrats. D'autres étapes peuvent être franchies dans le même sens et dans le cadre de l'évolution de notre société. Mais, vu les comportements négatifs à tous les niveaux de notre société comme ceux déjà susmentionné, il n'y a pas beaucoup de place à l'optimisme. A moins d'un « ndeupp » (exorcise) collectif, le citoyen sénégalais est encore loin du Ghanéen ou du Rwandais, pour ne citer que nos frères africains.

La justice du Sénégal est à l'image du pays sur l'échiquier international, crédible et respectée, avec des magistrats hautement qualifiés ; ce qui leur a valu de siéger dans les plus hautes juridictions internationales depuis notre indépendance. Aussi, ce n'est pas pour rien que notre capitale abrite les Chambres africaines extraordinaires. Il est légitime pour un peuple de revendiquer une meilleure justice, mais surtout vital que la culture citoyenne s'élève pour tirer vers le haut toutes les institutions étatiques.

Par Sankoun FATY Colonel de gendarmerie à la retraite, juriste, membre du Collectif des organisations de la société civile