Madagascar: Grands hommes et hommes grands - Gentlemen and big boys

Noël d'il y a plus d'une dizaine, voire une vingtaine d'années, le fils du voisin a reçu le meilleur de tous les cadeaux que tous les bambins du village rêvent d'avoir un jour. Son père a eu les moyens de faire des jaloux dans le coin car enfants et adultes fantasmaient d'avoir entre leurs mains ce beau joujou. Il sait que le lendemain, il devra faire attention aux autres qui voudront toucher et essayer son jouet. Ah, les petites voitures téléguidées, en ce temps-là, étaient des perles que tout le monde ne pouvait pas s'offrir. Cerise sur le gâteau : cette petite voiture de police, à part le fait qu'elle soit téléguidée, émet, à la fois, le vrai son d'une sirène de police et son gyrophare clignote pour de vrai.

Au matin, comme prévu, tous les enfants se réunissent dans la grande cour du village pour montrer les jouets apportés par le père Noël, la veille. Et là, le fils du voisin sort sa babiole, comme par magie. Tous les enfants se mettent autour de lui pour observer cette merveille et lui, comme un petit prince, commence à faire mouvoir l'engin. On pouvait entendre les cris de joie des uns et des autres. Le père regarde fièrement, de loin. Et certains auraient voulu toucher la machine de leurs rêves. Peut-être que certains d'entre nous savent ce que le gamin rétorqua à ses copains : « eh, aza kitikitihina io fa alazako amin'i dadanay an » ! « ne touchez pas à ça sinon je rapporterais à mon père » !

Petite histoire de notre enfance qui apporte une lumière sur les comportements qui seront décrits dans les scènes du quotidien qui suivent. Plusieurs constats du côté de la route des hydrocarbures à Ankorondrano viennent étayer le présent récit. Un bon matin, vers 7h30, au niveau du rond-point, l'ambassadeur de l'Union Européenne passe. L'homme est bien en évidence dans sa voiture de fonction. Une 4×4 blanche, simple, sans vitres fumées ni décorations apparentes. Derrière, pas de garde du corps, pas de motard pour ouvrir la voie dans les embouteillages. Un autre jour, vers midi, lors du passage du numéro deux de l'Église catholique à Madagascar, il y eut un encombrement monstre sur cette même route des hydrocarbures. Dans cette chaleur étouffante et dans un bouchon comme pas possible, on peut nettement apercevoir l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, assis à l'arrière, en train de lire ses documents et attendre comme n'importe qui. Quelques voitures derrière, dans la même file d'attente, l'ambassadeur de l'Iran. On avance un peu et on peut très bien contempler la succession des voitures d'ambassadeurs de plusieurs pays, allant visiblement dans la même direction.

Et tout d'un coup, dans le même sens, une Toyota V8 force le passage dans cet embouteillage. Vitres fumées, voiture visiblement blindée, avec un garde du corps qui crie à tue-tête en menaçant les autres véhicules de se pousser sur le côté pour lui laisser le passage. Mais se ranger de quel côté vu que la route est complètement bloquée Puis, une autre voiture pense visiblement avoir eu une meilleure idée. Elle a carrément pris la file du sens contraire et a roulé à tombeau ouvert face aux voitures qui roulaient dans le sens normal. Sifflets menaçants, vitres noires sans qu'on puisse voir qui se trouve dedans pour avoir le pouvoir d'outrepasser les codes de la route et le respect des autres.

En grandissant, certains deviennent de grands hommes, d'autres se transforment juste en hommes grands.