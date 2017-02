Angola: Cunene - Secrétaire d'Etat appelle à redoubler d'efforts pour lutter contre le vol de bétail

Ondjiva — Le secrétaire d'Etat de l'Intérieur pour l'assurance technique, Hermenegildo Felix, a lancé un appel mardi à Ondjiva, province de Cunene, à la nécessité pour les effectifs de redoubler des efforts pour contrer le vol de bétail et de véhicules, le long de la frontière commune avec la Namibie.

Le responsable qui parlait à la cérémonie de présentation du nouveau délégué du ministère de l'Intérieur (MININT), le commandant provincial de la Police Nationale à Cunene, a dit que, malgré la situation ne ternit pas la coopération et la fraternité entre l'Exécutif angolais et le Gouvernement namibien, le vol de ces produits étaient susceptibles de créer de mauvaises relations entre les familles qui partagent une frontière commune et qui sont condamnées à vivre ensemble.

"Le délégué provincial doit renforcer les patrouilles conjointes dans le cadre des relations bilatérales existantes en matière de préservation de la frontière commune, pour surmonter la question du vol de bétail et de véhicules dans la région", a-t-il souligné

Il a demandé aux éleveurs des deux côtés d'affermir davantage leur fraternité et d'utiliser des méthodes conventionnelles modernes ou traditionnelles, dans les relations commerciales transfrontalières de manière à préserver et à renforcer toujours d'excellentes relations et de traits de consanguinité.