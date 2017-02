Angola: Lunda Sul - Une gouvernante loue la culture "Lunda Tchokwe"

Saurimo — La ministre angolaise de la Culture, Carolina Cerqueira, a considéré à Saurimo, province de Lunda Sul, la culture du peuple "Lunda Tchokwe" comme riche, dynamique, introspective, préservée et bien valorisée.

La gouvernante, qui a fait escale à Saurimo en provenance de Lunda Norte, où elle a assisté à la cérémonie de réouverture du Musée de Dundo au public, a dit le ministère de la Culture travaillerait pour donner une place importante à la culture Lunda Tchokwe.

«Il est prévu la construction d'un musée dans la ville de Saurimo, parce que la culture de l'Est de l'Angola est très riche, dynamique, introspective, attrayante, passionnante, et elle bien préservée et valorisée, car les plus vieux transmettent aux plus jeunes des habitudes et coutumes de ce peuple", a-t-il indiqué.

Carolina Cerqueira a, d'autre part, qualifié le Musée de Dundo d'un centre d'art "Tchokwe", raison pour laquelle il mérite une attention particulière de l'Exécutif, en ce qui concerne la préservation, le développement et la diffusion.

"Bien qu'ayant été rouvert au public le dimanche, le Musée de Dundo continue à bénéficier des travaux de réhabilitation, pour qu'il soit davantage attrayant, moderne, se transformant en un centre de recherche culturelle et de transmission des valeurs culturelles", a ajouté la ministre de la Culture.

La gouvernante a promis de rendre bientôt à Lunda Sul, pour une visite de travail en vue d'apprendre davantage sur l'état actuel du secteur, se réunir avec des artistes, des agents culturels, promoteurs d'événements, afin de trouver des solutions pour surmonter certaines difficultés.

La région de l'Est du pays, où se localise le peuple Lunda Tchokwe, est composée des provinces de Lunda Norte, Lunda Sul et Moxico. Ce peuple a comme langue maternelle Cokwe, et Txianda étant la danse principale, alors Ngoma " Drums /tam-tam est "l'instrument de musique principal.