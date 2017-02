Angola: Investissements dans la construction de logements et des cités satellites

Luanda — Le gouvernement angolais investit dans la construction de logements et d'infrastructures pour permettre aux Angolais de réaliser le rêve d'accession à la propriété, a déclaré mardi, à Luanda, la ministre de l'Urbanisme et de l'Habitation, Branca do Espírito Santo.

Intervenant à l'ouverture de la conférence sur "les modalités de financement de l'urbanisme et habitation," la ministre a souligné que l'engagement de l'exécutif dans la mise en œuvre du Plan national d'Urbanisation et de logement avait été renforcé par la prise en charge complète de son financement.

Selon Branca do Espírito Santo, le développement de l'urbanisation et de l'habitation est la principale mission de son portefeuille, cependant, les opérateurs économiques devraient également tenir compte des limitations qui découlent de la viabilité de la dette publique, du système bancaire et de la prévention du risque systémique, d'où ils devraient rechercher des sources alternatives et innovantes des financements.

Pour la ministre, les limites de la disponibilité des devises étrangères devraient stimuler l'achat des matériaux nationaux et promouvoir l'investissement étranger.

«L'horizon temporel de l'immobilier dès sa conception, production et utilisation, implique une mobilisation stable de ressources financières. Cette mobilisation de l'épargne doit nécessairement impliquer les trois formes d'intermédiation financière : la fiscale, la bancaire et le marché des capitaux (... )», a-t-elle conseillé.