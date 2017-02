Burkina Faso: Le Cenasa fait peau neuve

Par ailleurs, sur le visage de ces nombreux artistes présent à l'occasion de cette réouverture de cet espace qui est le leur, se lisait une joie indescriptible. Tous affichaient une fierté, quant aux nouvelles commodités qu'offre le Cenasa. Ces travaux auraient coûtés un peu plus de 200 millions de francs CFA, avec un apport du ministère de la culture, à hauteur de 100 millions de francs CFA. Après cette première étape, le prochain combat pour Zedess et son équipe en cette année 2017, réside en l'équipement du centre. A cet effet, il entend doter le centre d'une sonorisation immobile, un projecteur numérique et bien d'autres choses.

Saisissant l'occasion, Tahirou Barry, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, s'est empressé d'exprimer sa fierté, quant à l'effort consenti pour redonner un autre visage au Cenasa. Tout en saluant et félicitant l'équipe administrative du Cenasa, M. Barry a repris ces propos de Joseph Ki Zerbo : «Une culture sans infrastructures, c'est comme un vent qui passe.»

Permettre aux artistes de s'exprimer dans de meilleures conditions et en référence aux normes en matière de représentations artistiques. Voilà en quelque sorte ce qui a conduit aux travaux de rénovation du Cenasa, à en croire Seydou Zongo, dit Zedess, le directeur général dudit centre. C'est donc dire, qu'à l'avenir, les artistes pourront s'y produire en toute sérénité, tout en bénéficiant de ces commodités qu'offre le Cenasa « relooké ». En témoigne les propos de Zedess qui estime que cela mettra fin aux récurrents problèmes d'acoustique. «La salle polyvalente, le Théâtre national Koamba Lankoandé répond maintenant aux normes techniques et esthétiques internationales.» A cet effet, il a été question de prendre les dispositions en vue d'avoir une meilleure qualité sonore.

