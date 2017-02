Ile Maurice: Deuxième participation mauricienne à la foire Gulfood à Dubaï

communiqué de presse

Exportations alimentaires

Deuxième participation mauricienne à la foire Gulfood à Dubaï

Six compagnies locales participeront du 26 février au 2 mars 2017 à la foire Gulfood qui se tiendra au Dubaï World Trade Centre à Dubaï. Ces entreprises exposeront sous le pavillon local des sucres spéciaux, nouilles instantanées, nouilles sèches, pâtes, miel, confitures, et pâtes de fruits.

Les participants sont : Mauritius Sugar Syndicate ; Miel D'Or ; La Trobe ; T & T International ; Tropical Cubes ; et Verger de Labourdonnais.

L'initiative de cette participation de Maurice à Gulfood, l'une des plus importantes foires de la restauration au monde, revient à Enterprise Mauritius. Elle est en ligne avec la stratégie de diversification d'exportation d'Enterprise Mauritius dans des marchés nouveaux et émergents.

En effet, depuis les dernières années, l'organisme encourage les exportateurs mauriciens à chercher de nouvelles opportunités dans les marchés émergents. La participation dans la foire World of Perishables à Dubaï et des événements d'affaires qui se sont tenus à Dubaï, Bahreïn et en Turquie ont démontré un potentiel d'exportation promettant.

Gulfood représente une plateforme idéale pour les exportateurs mauriciens qui veulent pénétrer les marchés du Proche Orient, l'Afrique du nord et l'Asie du sud. Le salon permettra d'accroître la base de données des contacts. Gulfood est aussi l'occasion de positionner Maurice comme une destination de source fiable pour des produits de qualité, surtout avec les développements majeurs prévus dans la région du Golfe dont la World Expo 2020 et la FIFA World Cup 2022 qui seront accueillies par Dubaï et Qatar respectivement.

En 2016, la foire a attiré quelque 5 000 exposants de 120 pays. Tous les secteurs de l'agro-industrie sont représentés dont produits d'épicerie, produits frais, aliments secs et congelés, produits alimentaires semi-transformés, ingrédients, aliments organiques, viandes, produits laitiers, et boissons alcoolisées.

Les exportations agricoles

Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) représente une grosse part du marché en ce qui concerne l'importation de produits alimentaires dans le monde entier. Selon la Banque mondiale, les importations alimentaires de la région passeront de 56 % en 2000 à 63 % en 2030, cela en raison d'une augmentation de l'offre et de la demande.

En 2015, Maurice a exporté à hauteur de Rs 161,8 millions pour la région MENA. Les pays tels que Israël, l'Egypte, l'Arabie saoudite, Oman, la Turquie et les Emirats Arabes Unis sont nos principaux marchés dans cette région. Les produits agricoles exportés sont surtout les sucres spéciaux, les aliments pour animaux, les décorations de gâteaux, les fleurs coupées, le poisson frais, l'ananas frais et le miel.