Congo-Brazzaville: La Djiri cup - Aigles sport remporte la 4e édition

Aigles sport est le nouveau vainqueur de la Djiri cup. Pour sa première participation, cette formation a pris le meilleur le 19 février sur Renaissance Olympique 5-4 aux tirs au but, après un score d'un but partout au temps règlementaire

Brel Iloy avait ouvert le score pour Aigles sport avant la pause. Espedi Ayemba lui a répondu en toute fin du match. Lors de la séance des tirs au but, tous les tireurs d'Aigles sport ont transformé leurs tentatives. Dans le camp de la renaissance, la frappe du quatrième tireur s'envole dans les airs. En match comptant pour la troisième place disputé peu avant cette finale, l'Académie de Libreville a pris le dessus sur le Centre d'Etudes et sport La Djiri 3-1.

Notons que lors des demi-finales, Renaissance olympique avait éliminé l'Académie de Libreville aux tirs au but 5-4 après un nul de 0-0. Aigles sport, quant à lui, avait dominé le CESD 3-1. Débuté le 17 février, la 4e édition de la Djiri cup organisée chaque année par la Fondation Rêve de gosses a mis aux prises 9 équipes réparties dans trois poules de 3. Le Congo a aligné six équipes dont CESD, Aigles sports, renaissance Olympique, le FC Flamengo, Teknik Art et NMS de Dolisie. Dream team et Audace Event ont défendu les couleurs de la République démocratique du Congo. Et l'Académie de Libreville a représenté le Gabon.

Au terme du tournoi, Sadidi Abechina du Gabon a été consacré meilleur buteur avec 5 réalisations. Mavouba Gelgout d'Aigles sport a été, pour sa part, désigné meilleur joueur. Le prix du fair play est revenu à Dream team de la RDC. Au classement final, Aigles sport est en tête suivi de la Renaissance olympique et de l'Académie de Libreville. Le CESD a pris la 4e place devant Dream team et Teknik art. Audace Event est 8e devant NMS. Le Centre national de formation de football vainqueur de la dernière édition et l'équipe U-17 du Gabon vainqueur de la 2e édition n'ont pas pris part à ce tournoi qui vise à promouvoir des académies de football.