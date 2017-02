Afrique Centrale: Vers la libre circulation des personnes

La profanation de la Paroisse Saint Dominique à Kinshasa et l'incendie du Grand Séminaire de Malole… Plus »

En présence de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, les chefs d'Etat de la Cémac avaient décidé lors d'un précédent sommet le 23 décembre à Yaoundé « d'accélérer la finalisation de la libre-circulation des personnes et des biens ». La libre circulation des personnes et des biens est un enjeu en Afrique, alors que le commerce intra-africain reste encore peu développé.

L'Afrique centrale a fait un petit pas vers la libre circulation des personnes grâce à l'engagement du président gabonais, Ali Bongo et de son homologue guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Cette mesure devrait profiter aux ressortissants des quatre autres pays de la Cémac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Tchad). L'effectivité de cette mesure supprime donc les visas pour les ressortissants des six pays de la Cémac. La libre circulation des personnes dans l'espace Cémac reste toutefois conditionnée à la présentation« d'une pièce d'identité sécurisée (carte d'identité ou passeport biométrique) », précise le communiqué d'un récent sommet en Guinée équatoriale.

L'accord de principe du Gabon et de la Guinée-Equatoriale favorise la libre circulation intégrale au bénéfice de tous les ressortissants de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac).

