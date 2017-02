Burkina Faso: Conférence de presse de l'UNSE - Beaucoup de non-dits

A la suite du ministère des sports, l'Union Nationale des Supporters des Etalons (UNSE) a convoqué une conférence de presse le samedi 18 février à l'hôtel Beneb Souka de Koudougou pour faire le bilan de sa participation à cette 31e CAN TOTAL 2017. Les dirigeants ont volontairement tu certains aspects pour éviter de heurter le ministère de tutelle.

Il était perceptible à la faveur des réponses laconiques sur les questions qui fâchent que Ablassé Yaméogo et les membres de son bureau ne voulaient pas remuer le couteau dans la plaie et ramer à contre-courant avec la version déjà donnée par le ministère des sports. Irrité par leur condition d'hébergement à Libreville et les difficultés rencontrées lors des déplacements de Franceville et de Port Gentil, le président de l'UNSE a juste botté en touche préférant juste prendre l'opinion présente au Gabon à témoin.

La bonne chevauchée des Etalons au pays de Ali Bongo Ondimba a sans doute aussi contribué à cet apaisement même si le clan des supporters peine toujours à avaler la couleuvre. "Nous ne reviendrons pas sur ces aspects. Nous retiendrons que malgré les difficultés, cela n'a pas altéré notre détermination à faire notre travail et à pousser le Onze national à la victoire. En témoigne les cinq trophées de fan de match que nous avions obtenu au Gabon. Le président de la CAF, Issa Hayatou nous a même félicité pour notre présence active dans les gradins et le président du Faso a aussi reconnu notre mérite en nous décernant une décoration à notre retour” a simplement balancé Ablassé Yaméogo tout en faisant savoir que sur les surfacturations des chambres, il n'en savait rien car il n'est pas un financier et que le ministère avait déjà donné des explications sur cette affaire au cours d'une conférence de presse. Dans le rapport financier lu par la trésorière de la structure des supporters, la CAN a permis à l'UNSE de récolter 11.750.000FCFA auprès de mécènes. Les dépenses de toutes sortes remontent à 6.884.000FCFA. Ce qui permet à l'Union de garder en caisse la somme de 4.866.000FCFA. Pour le président Ablasé Yaméogo, la part contributive du ministère des sports n'apparaît pas dans ses volets car le ministère a pris toute la délégation y compris celle de l'UNSE en charge et ce ne sont pas des montants qui ont transité par les caisses de l'UNSE.

A la question de savoir que le ministère souhaiterait que l'UNSE se prenne désormais en charge car il est difficile pour l'Etat de payer des gens pour aller supporter, le premier responsable de l'UNSE se fera encore évasif : "dans tous les stades du monde, il n'y a pas de match sans le 12e homme.

Si le ministère souhaite ne plus nous prendre en charge alors qu'il ne l'a pas encore rendu officiel, nous attendons et nous ne ferons pas de commentaires. Nous sommes encore ensemble et nous attendons 2019. En son temps, nous nous exprimerons” a lancé Ablassé Yaméogo. Il n'a pas manqué d'exprimer sa frustration face au manque d'implication des autres membres de la délégation lors des matchs. "Nous sommes 47 plus 10 de la diaspora de la Côte d'Ivoire. A chaque édition de la CAN, nous avons toujours quelques bisbilles avec les autres membres de la délégation qui refusent par moment de partager la tribune avec nous ni même de s'associer pour animer avec nous.. Ils préfèrent tout le temps rester en marge. Heureusement, nous ne sommes pas nombreux mais nos hommes sont des professionnels en témoigne les multiples trophées glanées pendant la compétition. Cela grâce aussi au concours de la diaspora des burkinabè du Gabon” a glissé amèrement le président Yaméogo. Le volet préparation environnementale des matchs qui a coûté à l'UNSE 100.000FCFA à chacune des sorties des Etalons a aussi suscité la curiosité des journalistes. Mais la réponse gardera son sens de mysticisme. Le soutien de Abdoul Service aux animateurs, les difficultés liées à l'obtention des tickets et le problème de transport interne des supporters ont également été évoqués au cours de cette conférence de presse ainsi que les problèmes de désertion.

Notant que dans le rapport moral, l'UNSE s'est félicité de son organisation et espère une meilleure manière de faire au cours des échéances à venir car toute la délégation a regagné le bercail saine et sauve.