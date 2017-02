Burkina Faso: Le Luxembourg annonce 39 milliards de F CFA pour la période12 2017-2021

Il y a surtout l'éducation de base, mais aussi technique et supérieure. Nous avons envisagé également les perspectives qui permettront aux jeunes de mieux se former pour avoir accès à l'emploi. Nous n'oublions pas, par ailleurs, la protection sociale au profit de toute la société», a détaillé Romain Schneider, au sortir de l'audience. Il a précisé que les travaux de la commission de partenariat se sont bien déroulés avec plusieurs membres du gouvernement burkinabè. «Nous avons eu de très bons échanges avec les ministres qui étaient présents à la rencontre. Des projets concrets ont été présentés au cours de cette séance de travail. Les différents projets que nous initions vont s'intégrer dans la politique nationale de développement», a-t-il souligné.

Le ministre luxembourgeois de la Coopération et de l'Action humanitaire, Romain Schneider, est au Burkina Faso pour peaufiner le nouveau programme indicatif de coopération qui concerne la période 2017-2021. Reçu en audience par le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, dans la soirée du lundi 20 février 2017, à Ouagadougou, M. Schneider a déclaré que son pays entend injecter 39 milliards de F CFA dans ce programme. «Nous avons ciblé des projets dans les domaines de l'environnement, du développement durable, dans les TIC et dans la santé.

