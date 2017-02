Burkina Faso: XXVe FESPACO - Trois Burkinabè à la conquête de l'étalon d'or de Yennenga

Après le sacre de Gaston Kaboré en 1997, le Burkina Faso court toujours après l'Etalon d'or de Yennenga du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). Pour l'édition 2017, trois cinéastes burkinabè sont en lice pour le prestigieux trophée avec 17 autres confrères de diverses nationalités. Zoom sur les œuvres en compétition !

Qui offrira au Burkina Faso son troisième Etalon d'or de Yennenga, 20 ans après ? Bon nombre de Burkinabè se posent encore cette question après tant d'éditions du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) sans le prestigieux trophée pour le «pays des Hommes intègres». Pour la présente, trois cinéastes burkinabè dont une femme sont dans la course pour le grand prix. Il s'agit, d'abord, du cinéaste Adama Roamba avec le film « La forêt de Niolo ». Ex-stagiaire de la télévision nationale du Burkina, il s'est perfectionné auprès de cinéastes comme Dany Kouyaté et Gaston Kaboré. Il a aussi fait des études au Conservatoire libre du cinéma français à Paris.

Après son premier documentaire en 1994 et une fiction en 1995, il signe le premier court-métrage de sa trilogie en 1999 avec «Garba». Son film en compétition (90 minutes) à la XXVe édition du FESPACO est l'histoire d'une vallée à Niolo abritant une forêt luxuriante très riche en ressources naturelles. Entre le couple Aicha-Nathanaël (Aicha, directrice de l'ONG Nature Verte et Nathanaël, journaliste) qui lutte pour la préservation et la protection de l'environnement et Kader Traoré (ex-ministre des mines) une guerre sans merci se déclenche. Nathanaël est enlevé et tué. Son meurtre entraine une marche des femmes dans la capitale. La seule Burkinabè en compétition dans la même catégorie, Apolline Woye Traoré, est née le 12 septembre 1976 à Ouagadougou. Elle obtient sa maîtrise en Film en 1998 à l'université de Boston aux USA.

Elle a, à son actif, deux courts métrages ("The price of igngrance" et «Kounandi»), trois séries télé («Monia et Rama», «Le Testament» et «Eh! Les hommes Eh! Les femmes»). Mme Traoré a également une émission télé («M'Pama Fo») et trois long-métrages («Sous la clarté de la lune», «Moi-Zaphira» et «Frontières en lice pour l'étalon d'Or). Cette dernière œuvre raconte l'aventure de trois dames, Adjara, Emma, Sali qui se rendent à Lagos. Elles se rencontrent dans un bus sur le trajet Bamako-Cotonou, via Ouagadougou. Pendant leur traversée, les trois femmes découvrent de beaux paysages de pays côtiers et sahéliens. Néanmoins, le voyage est un parcours du combattant.

Le dernier Burkinabè sur qui se fonde aussi l'espoir du cinéma national est Tahirou Tasséré Ouédraogo. Réalisateur, scénariste et producteur, il est né le 19 octobre 1966. Membre de la Guilde africaine des réalisateurs et producteurs, il a suivi une formation technique à l'Aformav de Paris et a étudié la mise en scène au CPAF et l'écriture de scénario à l'INA. Ses débuts de réalisateur remontent en 2000 avec le court-métrage «Le chauffeur du député». Il a remporté le poulain d'Or au FESPACO 2005 avec son court-métrage «L'autre mal». «Thom», l'œuvre en compétition, raconte l'histoire d'un jeune de 20 ans, fils aîné d'un riche industriel. Alors que ses parents souhaitent qu'il reprenne l'entreprise familiale, il est accepté dans une école de gastronomie à Paris où il avait secrètement candidaté. Pour fêter la nouvelle, il part en boîte de nuit où il fait la rencontre de Jones, jeune prostituée de luxe qui rêve aussi d'un ailleurs. Leurs destins se croisent, le temps de tomber amoureux et de remettre leurs certitudes en question.