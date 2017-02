Burkina Faso: Ministère de l'éducation nationale - La Banque mondiale offre 33 véhicules

La Banque mondiale a fait, le vendredi 17 février 2017, à Ouagadougou, don de 33 véhicules au ministère en charge de l'éducation nationale.

Le parc automobile du ministère chargé de l'éducation nationale enregistre de nouveaux véhicules. Le geste est de la Banque mondiale. Son représentant-résident au Burkina, Cheick Kanté, a remis les clés des 33 voitures au chef du département, Jean-Martin Coulibaly, le vendredi 17 février 2017, à Ouagadougou. Le matériel est composé de trois véhicules station-wagon de marque Toyota Land Cruiser et de 30 tout-terrain pick-up double cabine, d'un coût global de 747 726 000 de F CFA. « L'appui sous forme de don » s'inscrit dans le cadre du Projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation (PAAQE), financé par l'institution de Bretton Woods pour un montant de 25 milliards de F CFA, foi de M. Kanté.

Pour lui, l'éducation est la pierre angulaire du développement de tout pays. Aussi la Banque mondiale, « partenaire privilégié du MENA », a mobilisé les moyens logistiques au profit des services de l'administration en charge de la bonne marche de l'éducation. « Ces véhicules vont contribuer à renforcer les capacités opérationnelles de certaines directions centrales dans leurs rôles de supervision, de coordination et de suivi des activités sur le terrain », a affirmé Cheick Kanté. Le représentant- résident a espéré que les voitures permettront aux services régionaux de mettre en œuvre les plans de collecte et de traitement des données statistiques, et des activités de formation continue des enseignants, d'encadrement et de suivi pédagogique.

Le ministre en charge de l'éducation nationale, Jean-Matin Coulibaly a loué un « geste important » qui vient combler un « grand vide ». « Nous avons besoin de moyens pour être sur le terrain, assurer le suivi et nous rendre compte que nous sommes sur la bonne trajectoire, l'amélioration et de l'accès à une éducation de qualité », a-t-il soutenu. Selon le ministre Coulibaly, le parc automobile est très souvent vétuste ou hors d'usage, parce qu'il n'est pas entretenu. A cet effet, « nous avons demandé que chacun des véhicules dispose d'un carnet de bord.

Il servira à renseigner sur les différents déplacements effectués, sur toutes les interventions qui sont faites sur la voiture en termes de réparation, d'entretien et de maintenance », a-t-il dit. Jean-Martin Coulibaly a instruit qu'on affecte aux véhicules des chauffeurs qui savent lire et écrire pour remplir le manuel de manière adéquate. Le représentant des bénéficiaires, Richard Toni a salué les efforts consentis par l'exécutif et ses partenaires pour améliorer les conditions de travail des agents du MENA. Il s'est engagé à veiller à l'entretien des véhicules, à ce qu'ils soient utilisés dans le cadre des missions du PAAQE et le plus longtemps possible.