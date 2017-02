Burkina Faso: Vie conjugale - Une école pour « coller-serrer » les couples

L'Association famille des apôtres de Saint esprit (FASE), à travers son Programme d'éveil et de développement africain (PrEDA), a lancé officiellement, le samedi 18 février 2017 à Ouagadougou, son cadre d'échanges et de formation dénommé : ‘'Ecole de foyer".

Aider toute personne désirant se marier, à savoir reconnaître son âme-sœur pour fonder un foyer sur des bases solides afin de mieux gérer les crises, d'éviter les séparations de corps et les divorces, telles sont les missions que s'est fixées : l' «Ecole de foyer » de l'Association famille des apôtres de Saint esprit (FASE). Le lancement de ce cadre d'échanges et de formation a eu lieu, le samedi 18 février 2017, à Ouagadougou.

Cette école est née, selon le secrétaire général du FASE, Eric Soura, à travers un constat du nombre élevé de divorces dans la société burkinabè. « Nous nous sommes rendus compte qu'au départ, ces couples divorcés n'ont pas suivi une formation adéquate. C'est la raison pour laquelle, nous avons décidé de mettre en place, cette école de foyer, en vue d'apporter des éléments de base à toute personne désirant se marier, afin qu'elle puisse réussir sa vie de foyer », a expliqué M. Soura. L' »Ecole de foyer » est une école laïque et toutes les couches sociales sont prises en compte, avec des formations sous forme de thème à l'appui, à raison de deux formations par semaine.

Comme module, il y aura, entre autres, « comment découvrir son âme-sœur ? Comment approcher une fille ou comment se faire remarquer par un homme ? ». « D'autres astuces seront données pour qu'on sache à quel point la religion ou l'ethnie peuvent constituer des obstacles pour des personnes qui veulent s'unir», a-t-il ajouté. Sont concernés par cette formation, les couples désireux de consolider leur foyer et les jeunes. Pour avoir accès à cette « école de foyer » dont la première formation a une durée de trois mois d'un montant de 30 000 F CFA, il faut d'abord s'inscrire à 2 000 F CFA.

Par ailleurs, au cours du lancement du cadre d'échanges, le conférencier, Hermann Soma, a donné une communication sur « les causes et les conséquences du divorce». Car, il a affirmé que dans la plupart du temps, certaines personnes ne sont pas informées qu'il y a beaucoup de spéculations autour de cette rupture. Il a décortiqué les causes en trois parties. Il s'agit, d'abord, du divorce pour faute où l'un des époux reproche des comportements inadmissibles à l'autre, dans le foyer. « Pour cette faute, c'est lorsque la vie commune devient intolérable par suite d'adultère, d'injures graves ou de sévices», a clarifié M. Soma.

La 2e cause renvoie à la compromission de la vie familiale et de la sécurité des enfants par l'inconduite notoire. La 3e cause s'explique par une rupture de la vie commune ou l'un des époux est déclaré absent pendant au moins trois ans sans aucune nouvelle. Le conférencier Soma a convenu que quand le divorce est prononcé, les conséquences se résument, d'une part, par la rupture du lien matrimonial, du lien conjugal et en ce moment, les époux sont libres de se remarier.

D'autre part, la dissolution de la communauté ayant existé entre les époux. « Nous avons tenu à parler des causes et conséquences du divorce, non pas pour aider des couples à divorcer, mais plutôt les conscientiser et les préparer à bannir certains comportements dans le mariage », a-t-il conseillé.