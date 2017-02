Burkina Faso: Gestion des archives - Bientôt une loi adaptée à l'évolution des TIC

A l'entendre, ce conclave s'inscrit dans le cadre de la politique nationale sur les archives, lancée en 2011 au «pays des Hommes intègres». «Il traduit également l'idée que les autorités ont conscience des actions à mettre en œuvre pour la valorisation de la fonction des archives au Burkina Faso», a indiqué Mme Boni. Car, a-t-elle poursuivi, au regard de la continuité de l'administration, le rôle des archives dans l'efficacité de celle-ci n'est plus à démontrer. D'où, une politique d'archivage réussie est gage d'une administration performante rendue par la préservation de la mémoire individuelle, institutionnelle et aussi nationale, a conclu le secrétaire général de la Présidence du Faso.

Pendant cinq jours, les professionnels et les acteurs du domaine de l'archivage vont s'atteler à la révision de la politique nationale sur les archives du Burkina Faso, notamment la loi n°061 de 1998 et ses décrets d'application. Ce, dans la perspective d'élaborer un document pour une meilleure gestion des archives. Pour le directeur général des archives nationales, Jean Bertin Kamboulé, cet atelier vient à point nommé. Car, il va permettre d'adapter cette loi à l'évolution actuelle du monde, d'autant plus que celle-ci n'a pas tenu compte des aspects des Technologies de l'information et de la communication (TIC). «Nous sommes dans l'ère du numérique. Par conséquent, il faut relire ces textes en intégrant les innovations y relatives», s'est-il- exprimé. Outre la non-prise en compte des TIC, la loi de 1998 pêche au niveau de la protection des informations. «En dépit de la confidentialité et la sensibilité des informations contenues dans les archives, cette loi ne prévoit pas de prestation de serment des agents, quand bien même que le décret de 1974 la consacre», a déploré la secrétaire général de la Présidence du Faso, Marie Chantal Boni.

