Burkina Faso: Incendie dans la forêt classée du Kou - Une mission gouvernementale pour constater les dégâts

Parmi ces mesures, il y a l'interdiction de la baignade sauvage sur le site. « Un site a été aménagé à cet effet, instruction a été donnée à la direction technique désormais d'orienter tous les acteurs qui vont se diriger vers ce site aménagé », a argué M. Bassière. Et d'ajouter que la direction provinciale de l'environnement renforcera le poste forestier de Dinderésso, qui a en charge la gestion de cette forêt. L'Ecole nationale des eaux et forêts (ENEF) sera également appelée à contribution. « Nous pensons que l'Ecole nationale des eaux et forêts implantée dans la forêt, peut être un atout majeur pour appuyer la gestion et le suivi de cette forêt, sans oublier la collectivité locale, notamment l'arrondissement n°7 et la mairie de Bobo-Dioulasso ».

Selon lui, la forêt du Kou constitue le poumon en termes de vie, sur la nature de la province du Houet. « Selon les techniciens, 8 hectares de teck sont partis en fumée, avec plus de 5 hectares de forêt boisée », a affirmé le ministre. Aujourd'hui, au regard de cet incendie, a-t-il laissé entendre, son département a déjà pris des mesures afin de préserver et sauver ce qui peut l'être. « J'ai déjà eu une séance de travail avec les techniciens de l'environnement au niveau déconcentré. Nous avons pris les mesures urgentes », a fait savoir le premier responsable en charge de l'environnement.

A la suite de l'incendie de la forêt classée du Kou dans la nuit du 8 au 9 février dernier, une délégation gouvernementale s'est rendue sur le site, le vendredi 17 février 2017. La forêt classée du Kou, encore appelée forêt sacrée de Kokorowé, est située dans l'arrondissement n°7 de Bobo-Dioulasso. Conduite par le ministre de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, Nestor Bassière, la délégation a dit être venue pour se rendre compte de la réalité et apporter son soutien aux populations touchées. « Nous sommes venus constater de visu ce qui s'est réellement passé sur le terrain », a lancé Nestor Bassière. Il a fait savoir que c'est avec désolation qu'il a constaté les dégâts causés par l'incendie.

