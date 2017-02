Ethiopie: Un nouveau sélectionneur pour les Antilopes

L'Ethiopie a un nouveau sélectionneur. Orphelines de Yohannis Sahle depuis mai 2016 en raison de son échec à la qualification pour la CAN 2017, les Antilopes Walyas ont un nouveau guide. Il s'agit de Ashenafi Bekele. Il a été confirmé ce lundi par l'EFF.

Bekele est l'actuel entraineur du club d'Adama City, club de première division du pays. Il est très réputé pour avoir ramené le club en division d'élite il y a 3 ans et a également terminé dans le top 3 lors des deux dernières saisons. Dans le championnat actuel, il est classé 4è avec adama City.

Son objectif est de qualifier l'Ethiopie pour le CHAN 2018 et la CAN 2019 mais Bekele se montre plus ambitieux. « Mon but n'est pas de qualifier l'équipe pour la CAN mais d'aller en quarts ou en demies« , a t-il annoncé en conférence de presse de présentation. L'ancien coach de Defence Force et Sidama Coffee remplace donc Gebremedhin Haile, intérimaire depuis le départ de Sahle.