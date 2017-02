Congo-Brazzaville: Un chef d'entreprises Congolo - Rwandais crée un concept de soirées d'affaires de la diaspora

En marge de la soirée, Brenda Thandi Mbatha a confié à la presse, sa ferme volonté d'aider les porteurs de projets et les chefs d'entreprises de la diaspora. « J'ai dû vendre une partie de mes affaires pour mettre des fonds susceptibles d'accompagner celles et ceux qui veulent entreprendre en organisant des soirées événementielles ».

« To Bonguissa » a conquis les invités qui, pour la plupart, pensent aux membres de leurs familles à l'étranger et ne savent pas comment procéder pour les aider d'une manière efficace.

Parmi celles-ci, nous pouvons citer les avocats Constance Ame Degnato et Guy Paul Kiele du Barreau de Paris, Madeleine Kabange, pasteur, Arnaud Mfourga, chef d'entreprise de transit ou Dimitri Mfoumou Titi, créateur de services de proximité « To Bonguissa ».

« Un parcours qui s'est poursuivi en France et en Belgique avec la réussite que l'on connaît : commerçante import-export, chef d'agence immobilier et désormais, en sus de sa carte de visite, chef d'entreprise Brenda Evénementiel », a égrené succinctement le maître de cérémonie.

Brenda Thandi Mbatha, dans le cadre de Brenda Evénementiel, a conçu et proposé aux porteurs de projets d'affaires et aux chefs d'entreprises, toutes nationalités confondues, une soirée de réseautage

