Actuellement 4e du championnat avec 19 points de retard sur le FC Zurich, Aarau ne peut plus rien espérer cette saison. Mais reste en course en Coupe de suisse, dont il disputera les quarts de finale, le 19 mars, face à Yverdon. Avec sa nouvelle recrue, qui a déjà marqué 3 buts en 10 matchs.

Propriété d'un milliardaire turc, qui a jeté l'éponge en décembre 2016, le FC Wil visait ouvertement la montée en 1re division. Mais l'équipe n'a pas été à la hauteur de ses ambitions et la situation a tourné au vinaigre, sportivement et financièrement.

Le défenseur de 29 ans avait quitté le club après cinq saisons (62 matchs et 7 buts en 1re division, 81 matchs et 10 buts en 2e division) pour s'engager avec le FC Wil l'été dernier.

Six mois après son départ pour le FC Wil, Igor Nganga est de retour à Aarau. Le défenseur international congolais a signé un contrat de deux ans et demi avec l'actuel 4e de deuxième division suisse.

