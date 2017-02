Algérie: Le Gabon veut dynamiser davantage ses relations avec le pays

Alger — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et de l'Intégration, chargé des Gabonais à l'étranger, Pacôme Moubelet Boubeya, a exprimé mardi à Alger, la volonté de son pays "de dynamiser davantage" ses relations avec l'Algérie.

"Je me trouve en Algérie pour transmettre la volonté du président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, de dynamiser encore davantage les relations avec l'Algérie et transmettre au chef de l'Etat algérien la volonté du président Ali Bongo de venir lui rendre visite", a-t-il déclaré au terme de son entretien avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra.

Il a ajouté avoir passé en revue, avec son homologue algérien, un ensemble de questions, dans le cadre bilatéral et multilatéral que son pays partageait avec l'Algérie, que se soit au niveau de l'ONU ou de l'UA ou encore à tous les niveaux, "où nos intérêts sont souvent communs".

Pour sa part, M. Lamamra a indiqué que cette rencontre visait à redynamiser les relations entre les deux pays, à tous les niveaux, notamment au plan économique, en œuvrant à la tenue de la commission bilatérale de la coopération économique qui ne s'est pas tenue depuis 30 ans.

"Nous travaillons pour réunir les conditions du succès de la visite d'Etat qu'aura à effectuer en Algérie le président gabonais", a déclaré M. Lamamra, relevant que cette visite du ministre gabonais reflétait la volonté des deux pays de raffermir leurs liens d'amitié et de coopération.

Le chef de la diplomatie algérienne a, en outre, indiqué que Moubelet Boubeya aura à transmettre un message du président gabonais à son homologue algérien, lors d'une audience avec le Premier ministre, Abdelmalek Sellal.

"Ceci dénote qu'il y a des perspectives prometteuses devant nous et nous allons travailler pour faire converger nos points de vues sur de nombreux dossiers, dans le sillage du dialogue politique et des concertations entre les deux pays, pour donner l'occasion aux relations économiques d'avoir un cadre de coopération et de complémentarité", a souligné M. Lamamra.