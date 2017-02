Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et de l'Intégration,… Plus »

L'unité a été lancée, à ses débuts, avec seulement cinq (5) gammes de produits cosmétiques, avant d'arriver actuellement à en produire une trentaine entre savons, shampoings et autres produits de beauté, fabriqués naturellement à base des produits de la ruche, d'herbes et d'huiles naturelles.

Cette entreprise, créée en partenariat entre un syrien résidant en Algérie, Adnane Allouche El Haddad et un Algérien de Ghardaïa, est entrée en production depuis six (6) années, selon son gérant, M. El Haddad , qui a assuré que ses "produits ont beaucoup de succès à travers le pays".

L'entreprise privée "Tazouit", de Ghardaïa, pour la fabrication de produits cosmétiques à base de miel et des produits de la ruche fait partie des entreprises exposantes, dont les produits ont beaucoup plus lors de ce salon, durant lequel son stand n'a pas désempli.

Elle a assuré avoir particulièrement apprécié les prix "abordables" pratiqués sur les produits de beauté nécessités notamment par les jeunes filles en âge de se marier, signalant, à titre indicatif, qu'une "savonnette faite à base de miel se vend au niveau du salon à pas plus de 150 DA", alors que le même produit (sans le miel) se vend en magasin à des prix "prohibitifs", a-t-elle estimé, et ce au même titre que le champoing et autres produits esthétiques.

